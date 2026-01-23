Cuánto vale la nueva camiseta de Millonarios; con un "escudo que honra la grandeza"

Millonarios no para de sorprender a sus hinchas en este 2026. El azul de la capital de la República usó sus plataformas digitales para dar a conocer este viernes 23 de enero su nueva camiseta, una indumentaria fiel a su estilo y en el que predomina un atractivo color azul. Lo innovador de la casaca para esta temporada es el escudo que está un poco más grande y un cuello redondo, ambos en tonalidades blancas.

"El azul que trasciende generaciones. Así se viste la historia, así se viste el presente", ese fue el mensaje de apertura del 'embajador' para mostrarle al mundo la 'pinta' que usará en el estadio Nemesio Camacho El Campín y en algunas canchas de nuestro país.

Esta nueva camiseta maneja un diseño limpio, muy elegante y como complementó el club azul bogotano, "honra la grandeza de Millonarios". Por supuesto, la marca patrocinadora es Adidas, que viene vistiendo a los 'embajadores' desde hace varios años.

Nueva camiseta de Millonarios para 2026. X de @MillosFCoficial

¿Cuánto vale la nueva camiseta de Millonarios para este 2026?

En la página oficial del 'sponsor' precisan que la camiseta de local para hombres de Millonarios tiene un valor de $319.950, mismo precio que se maneja para el de dama. Dichas prendas se pueden personalizar de acuerdo al gusto del hincha.



Además, en cuanto a la casaca para los más pequeños, el coste es $269.50. Todas las indumentarias disponibles desde ya en tiendas físicas del club y también en la web de la marca patrocinadora.

Esta nueva indumentaria se espera que la estrenen este domingo cuando los dirigidos por Hernán Torres reciban en El Campín al Junior de Barranquilla, en cumplimiento de la segunda jornada de la Liga BetPlay I-2026.

¿Cuándo juega Millonarios vs. Junior en la Liga BetPlay I-2026?

Este buen compromiso del fútbol profesional colombiano está pactado para este domingo 25 de enero, en horario de las 6:10 de la tarde. Tanto el 'embajador' como el 'tiburón' deberán recomponer el camino en la Liga I-2026, luego de haber perdidos sus compromisos en la primera jornada. Millonarios cayó 2-1 con Atlético Bucaramanga, mientras que Junior de Barranquilla se vio derrotado por Deportes Tolima en el Metropolitano.