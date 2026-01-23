Síguenos en:
Cuánto vale la nueva camiseta de Millonarios; con un "escudo que honra la grandeza"

Millonarios dio a conocer este viernes la nueva casaca que tendrá para este 2026, una prenda donde predomina el azul pero con un diseño elegante y muy sobrio.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de ene, 2026
Millonarios dio a conocer su nueva camiseta para 2026.
Foto: Millonarios FC.

