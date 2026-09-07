Nacional le ganó 3-0 al Cali y clasificó a 'cuartos' de Copa BetPlay; superioridad de inicio a fin

Atlético Nacional venció 3-0 al Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot en el partido único de octavos de final de Copa BetPlay 2026, disputado este lunes, sin público, por la sanción que debía el equipo 'verdolaga' por lo sucedido en la final frente a Independiente Medellín, la pasada edición.

Los goles del equipo antioqueño fueron de Alfredo Morelos, Marlos Moreno y Samuel Velásquez, para enviar al elenco dirigido por Lucas González a los cuartos de final. El rival saldrá del ganador entre el DIM y el Pasto.

Al minuto 3 se rompió el cero en el marcador luego de una buena jugada colectiva, iniciada con calidad por Edwin Cardona y luego con la asistencia de Andrés Román para Morelos, quien remató dentro del área, sorprendiendo y venciendo al arquero Alejandro Rodríguez.

Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional. X de @nacionaloficial

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De a poco el Cali intentó generar peligro en ataque, especialmente en los pies de una de sus figuras, Nicolás Bendetti, pero no inquietaron el arco de Franco Armani. Así terminó el primer tiempo.



Ya para la segunda parte, Atlético Nacional consiguió ampliar el marcador, al minuto 56, tras un buen pase de Andrés Sarmiento desde la banda que llegó al área, donde se había desmarcado Marlos Moreno, quien remató de primera y mandó el balón al fondo de la red.

Y cuando todo parecía definido, apareció Samuel Velásquez para definir al primer palo y con potencia y poner el 3-0 final, ya en el tiempo de adición en el Atanasio Girardot.

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Con esto, los de Lucas González siguen con su crecimiento y su buen momento en el fútbol colombiano, estando en el cuarto puesto de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, con 12 puntos, con apenas cinco partidos disputados, y ahora clasificando a cuartos de final de la Copa BetPlay, torneo del que es el actual campeón y el más veces ganador.

El próximo compromiso de Nacional será este domingo 13 de septiembre, contra Águilas Doradas (4:05 p.m.), mientras que el del Cali será frente a Millonarios, este jueves 10 de septiembre, a las 8:00 p.m.

Ficha técnica de Nacional vs Cali, Copa BetPlay 2026

Alineaciones:

Atlético Nacional: Franco Armani; Néider Parra, William Tesillo, Andrés Román, Samuel Velásquez; Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona, Felipe Marín; Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

DT: Lucas González (Colombia)

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Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Keimer Sandoval, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Leyser Chaverra, Gustavo Cuéllar, Johan Martínez; Nicolás Benedetti, Eduard Bello y Juan Dinenno.

DT: Rafael Dudamel (Venezuela)

Árbitro: Jhon Ospina

Goles: Alfredo Morelos, Marlos Moreno y Samuel Velásquez (Nacional)

Incidencias: partido único de octavos de final de Copa BetPlay 2026. Se jugó sin público en el Atanasio Girardot por sanción pendiente de la final contra Medellín en Copa BetPlay 2025.