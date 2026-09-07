Estos son los colombianos que jugarán la Champions League; Luis Díaz presente con Bayern Múnich

La fase liga de la Champions League 2026/27 arrancará este martes 8 de septiembre con 36 equipos, y como siempre, los futbolistas colombianos siempre dicen presente en la máxima competición de clubes en Europa, aunque las miradas se las lleva el guajiro Luis Díaz, del registro del Bayern Múnich.

Para esta temporada de la Liga de Campeones, nuestro país contará con la presencia de cinco jugadores, repartidos en cuatro equipos, esperando ser protagonistas y dar de qué hablar en el Viejo Continente contra los mejores equipos del mundo.

Los futbolistas de nuestro país que dirán presente serán Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, Nelson Deossa y Dávinson Sánchez, la gran mayoría importantes en la Selección Colombia, cuatro de ellos, de hecho, mundialistas en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

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Acá los jugadores colombianos en Champions League 2026/27

Luis Díaz (Bayern Múnich) - el nacido en Barrancas, La Guajira, es el que más acapara miradas con el equipo bávaro, en especial tras su buena presentación la temporada pasada, marcándole hasta goles a clubes como el Real Madrid y el PSG, quien luego sería el campeón. Con la base de la campaña anterior, más un par de fichajes, los dirigidos por Vincent Kompany buscarán el título de la 'orejona', que no consiguen desde la 2019/20.

Luis Díaz se lamentó de una opción clara de gol que tuvo en Schalke 04 vs. Bayern Múnich. Foto: AFP

Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa) - tras una novela completa sobre su futuro, con ofertas sobre la mesa, y algunos señalamientos de la prensa portuguesa y los hinchas, el delantero samario ha respondido nuevamente a punta de goles en territorio luso, y con eso, espera ser noticia en la Champions League, competición en la que ha marcado también, contra elencos como PSG o Nápoles.

Luis Javier Suárez festejando anotación con el Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal. Foto: X de @SportingCP.

Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández (Real Betis) - el equipo español tiene al mediocampista y al delantero colombianos en sus filas, ambos siendo importantes en el cuadro dirigido por Manuel Pellegrini, quien confía en las capacidades de ambos 'cafeteros'. Será la primera participación en la Champions para ambos jugadores.

Nelson Deossa y Cucho Hernández; jugadores colombianos del Real Betis AFP

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Dávinson Sánchez (Galatasaray) - el defensor central de la Selección Colombia es titular indiscutible en el equipo turco, quien para esta temporada hizo fichajes estelares para ser protagonista y pelear contra los mejores equipos del mundo. Con 'Dao' tienen solidez defensiva y mucha experiencia, lo que lo ha llevado a ser de los favoritos de la hinchada del cuadro de Estambul.

Dávinson Sánchez, defensor colombiano que milita en Galatasaray. Foto: AFP

Partidos de colombianos en la fecha 1 de la Champions League 2026/27:

Martes 8 de septiembre

Lille vs Real Betis (Cucho Hernández y Nelson Deossa)

Estadio: Pierre-Mauroy (Francia)

Hora: 2:00 p.m.

Miércoles 9 de septiembre

Sporting Lisboa (Luis Javier Suárez ) vs Galatasaray (Dávinson Sánchez)

Estadio: José Alvalade (Portugal)

Hora: 2:00 p.m.

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Jueves 10 de septiembre

Bayern Múnich (Luis Díaz) vs Bodo Glimt

Estadio: Allianz Arena (Alemania)

Hora: 2:00 p.m.