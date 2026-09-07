Rafael Dudamel; “sería un cobarde, no pasa por mi mente dar un paso al costado en el Cali”

Deportivo Cali cayó goleado 3-0 a manos de Atlético Nacional en el partido único por los octavos de final de la Copa BetPlay 2026 y con eso se despidió de esta competencia en este segundo semestre del fútbol colombiano, algo que agrandó la crisis y algunos apuntando a Rafael Dudamel.

Por eso, en rueda de prensa le consultaron al técnico venezolano si en medio de este mal momento ha pensado en no continuar más al frente del equipo ‘azucarero’, algo a lo que respondió de manera contundente.

Para arrancar, Rafael Dudamel afirmó que “no me pasa por la mente, no lo he analizado dar un paso al costado, sería un cobarde de mi parte, me levanto todos lo días con la mayor ilusión, con la mayor firmeza y es la que le transmito a mis jugadores. Cuando los ves entregarse y pudiendo hacerlo mejor colectivamente, pero teniendo entrega individual, no puedo yo bajarme siendo el líder del grupo el capitán del barco, bajarme”.

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Eso sí, el estratega del Deportivo Cali es consciente de lo que están viviendo en el cuadro vallecaucano, y que eso genera tensión y críticas, pero afirmó que buscará darle vuelta a este momento.



“Comprendo la dificultad que este resultado representa, pero no tengo algo más en la cabeza que el partido del jueves, levantarme a prepararlo, entiendo que esta es la etapa o el ambiente, el entorno que se genera cuando hay dos o tres resultados adversos, pero yo no me puedo quedar con lo reciente, sino lo que hemos hecho en nuestra permanencia en el club”, declaró, para luego agregar que lo siente como propio, ya que tiene “un sentido de identidad y pertenencia para el Deportivo Cali, para mí no es cualquier lugar, y hasta el final donde me den la posibilidad solo pensaré en trabajar y revertir la situación”.

Rafael Dudamel como técnico del Deportivo Cali - Foto: Colprensa

Tras la eliminación de la Copa BetPlay, el equipo de Dudamel deberá enfocarse solamente en la Liga BetPlay 2026-II, en la que está en el puesto 12, con 8 puntos, luego de seis partidos disputados, con dos ganados, dos empatados y dos perdidos.

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Sin embargo, desde el pasado sábado 8 de agosto, casi un mes completo, no conoce lo que es ganar, entre algunos encuentros aplazados, dos empates (2-2 con Internacional de Bogotá y 1-1 con Bucaramanga), y dos duelos perdidos, ambos con Nacional, uno por Liga y otro por Copa.

El próximo compromiso del Deportivo Cali será el clásico añejo del fútbol colombiano, este jueves 10 de septiembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, frente a Millonarios, a las 8:00 p.m., en el duelo pendiente de la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II.