Alianza vs. Millonarios EN VIVO; hora y donde ver en TV el partido de Liga BetPlay ll-2025

Millonarios sigue en alza en la Liga BetPlay II-2025. El equipo dirigido por Hernán Torres ha mostrado una evidente mejoría en las últimas jornadas, lo que le permitió dejar atrás los puestos del fondo de la tabla y volver a ilusionar a su hinchada con la posibilidad de clasificarse a los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano.

En su más reciente presentación, el conjunto ‘embajador’ se impuso 1-0 al Deportivo Pasto en El Campín, en un duelo pendiente por la fecha 2 del campeonato. El tanto del triunfo lo marcó Santiago Giordana, delantero que venía siendo criticado por su desempeño en el club, pero que fue clave en la victoria frente a los ‘volcánicos’ y, de paso, cortó una racha de seis meses sin anotar gol.

Por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2025, Millonarios visitará a Alianza FC en el Estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar. El partido se disputará este sábado 13 de septiembre, a partir de las 4:10 p. m. (hora colombiana), con transmisión exclusiva de la televisión cerrada.

El reto será mayúsculo para los capitalinos, que buscan sumar fuera de casa para mantener la tendencia positiva y dar un paso más hacia la clasificación. Para Hernán Torres, el duelo es clave, pues la regularidad será determinante en la recta final del campeonato.



¿Cómo viene Alianza FC?

El conjunto vallenato, bajo la dirección técnica de Hubert Bodhert, atraviesa un momento complicado. En su última salida, por la Copa Colombia, fue goleado 4-1 por Independiente Santa Fe en El Campín, lo que lo dejó eliminado en los octavos de final del certamen.

En la liga, los números tampoco lo acompañan. Alianza viene de caer 3-1 frente a Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini, por lo que ante Millonarios tendrá la obligación de sumar tres puntos para no perder pisada en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares semifinales.



Antecedentes

La última vez que Alianza y Millonarios se enfrentaron en Valledupar fue el 28 de julio de 2024. En aquella ocasión, el conjunto local sorprendió al derrotar 2-1 a los ‘albiazules’, con goles de Andrés Rentería y Misael Martínez. Por los bogotanos descontó Daniel Ruiz.