Síguenos en::
Tendencias:
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alianza vs. Millonarios EN VIVO; hora y donde ver en TV el partido de Liga BetPlay ll-2025

Alianza vs. Millonarios EN VIVO; hora y donde ver en TV el partido de Liga BetPlay ll-2025

Los dirigidos por Hernán Torres quieren seguir por la senda del triunfo en la Liga BetPlay II-2025, pero los de Hubert Bodhert buscarán hacer respetar su casa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 12, 2025 05:21 p. m.
Comparta en:
Alianza vs. Millonarios por Liga BetPlay ll-2025
Alianza vs. Millonarios por Liga BetPlay ll-2025
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad