"No han sido días fáciles"; el crudo mensaje de Cristian 'Chicho' Arango tras su lesión de rodilla

La dura lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió Cristian 'Chicho' Arango caló hondo en el entorno de Atlético Nacional, pero el delantero ya dio muestras de su templanza para afrontar este bache en su carrera deportiva. Recordemos que debido a la gravedad de su diagnóstico, el jugador de 31 años, requirió una intervención quirúrgica, la cual estaba programada para el pasado lunes 5 de octubre en el Hospital Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín.

Lo cierto es que el exdelantero de Los Ángeles FC de la Major League Soccer (MLS) rompió el silencio tras confirmarse la magnitud de su dolencia en la rodilla y de lo que han sido los días posteriores. A través de sus canales oficiales, el antioqueño envió un sentido mensaje de agradecimiento a toda la hinchada 'verdolaga' por las innumerables muestras de afecto recibidas en las últimas horas.

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"Quiero agradecerles por todo el cariño y apoyo que me han brindado durante este proceso difícil por mi lesión", comenzó expresando el delantero de Atlético Nacional en un breve comunicado en su perfil personal de Instagram.

Cristian 'Chicho' Arango lesionado en Águilas vs Nacional Transmisión

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Consciente del largo tiempo de recuperación que tiene por delante, 'Chicho' Arango admitió el golpe anímico, pero dejó muy claro que su mentalidad ya está puesta en la rehabilitación y en volver lo más pronto posible a los terrenos de juego.



"No han sido días fáciles, pero cada mensaje y cada palabra de ustedes me motivan a seguir adelante y trabajar cada día para volver más fuerte. Gracias por su empatía. Nos vemos pronto en la cancha", terminó por leerse en su comunicado.

¿En qué partido se lesionó Cristian 'Chicho' Arango con Atlético Nacional?

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Así las cosas, el deportista del verde paisa se lesionó en el juego que su equipo, Atlético Nacional, recibió a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot en cumplimiento de la decimosegunda jornada de la Liga BetPlay II-2026. Dicho encuentro se disputó el 24 de septiembre y culminó con marcador de 1-1.

Arango fue a disputar un balón y terminó chocando fuertemente con Stiven Vega, y aunque intentó seguir jugando, el dolor se lo impidió y abandonó el campo entre lágrimas. Finalmente, se confirmó lo peor, una lesión grave en la rodilla.

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