"No tengo prisa y dependerá del precio"; Millonarios y su posible venta de una voz oficial

Millonarios ha ocupado en los últimos días los titulares de la prensa nacional e internacional, y todo se ha debido a una posible venta del club. El jueves anterior en el programa 'Mañanas Blu' de Blu Radio' precisaron que sí era verdad que había una oferta por parte de un fondo de inversión con sede en La Florida, Estados Unidos, y con capital catarí.

Esta información la reveló el periodista Néstor Morales, quien afirmó que había hablado directamente con Gustavo Serpa, quien es presidente de la junta directiva del azul bogotano y representante de Amber Capital. Precisamente, desde el fondo de inversión británico hablaron sobre este tema.

El encargado de tomar la palabra fue Joseph Oughourlian, que es el accionista mayoritario de Millonarios, y además es propietario del RC Lens. El empresario francés posee el 86,1% de las acciones del club bogotano a través de su fondo de inversión, Amber Capital.



Club Millonarios F.C Colprensa

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Oughourlian sostuvo en declaraciones, que recoge el medio 'L'Équipe' en su página web, que sí ha recibido ofertas para la venta de Millonarios, pero dejó claro que aún no ha tomado una decisión.

"Compré el club en quiebra en 2015, ahora le va bien y genera beneficios. No tengo prisa, y dependerá del precio y de la seriedad de los compradores", precisó Oughourlian, que también posee el cinco por ciento de acciones del Real Zaragoza, club que milita en la segunda división de España.

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Así las cosas, sólo queda esperar en qué terminan éstas ofertas, si el principal accionista de Millonarios las analiza y las concreta, o si decide mantener su inversión en el azul capitalino.

¿Por cuánto sería la oferta para una posible venta de Millonarios?

"Le pregunté directamente (a Gustavo Serpa) si era cierto que Millonarios había sido vendido y su respuesta fue clara: "No, no es cierto. Sí existe una oferta, pero también las ha habido en el pasado. Una cosa es recibir una oferta, que efectivamente puede estar alrededor de los 70 u 80 millones de dólares, y otra muy distinta es que el negocio esté cerrado. Hoy ese negocio no se ha cerrado y, por lo tanto, Millonarios no ha sido vendido", expresó Néstor Morales en el programa radial.