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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Millonarios no se ha vendido, pero lo cierto es que existe una oferta sobre la mesa"

"Millonarios no se ha vendido, pero lo cierto es que existe una oferta sobre la mesa"

En el programa 'Mañanas Blu' de este jueves se entregó información sobre este tema que agitó las redes sociales y alertó a los hinchas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jul, 2026
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Millonarios en uno de los partidos de la Copa BetPlay 2026.
Millonarios en uno de los partidos de la Copa BetPlay 2026.
Twitter de Millonarios

En medio del Mundial 2026, las noticias de los equipos del fútbol profesional colombiano no se detienen, y en las últimas horas, hubo una en particular con respecto a Millonarios. Las versiones indicaban la venta de la institución 'embajadora' a un fondo de inversión con sede en La Florida, Estados Unidos, y que tiene capital catarí.

Precisamente, este tema que agitó las redes sociales y alertó a los hinchas del azul bogotano fue tratado este jueves en en el programa 'Mañanas Blu'. Allí precisaron que sí existe tal oferta hacia Amber Capital, que es dueño del 86 por ciento de las acciones del club y que el monto de compra rondaría entre los 70 y 80 millones de dólares.

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Así las cosas, en dicho programa tomó la vocería Néstor Lorenzo, quien comentó a la audiencia que había hablado directamente con Gustavo Serpa, quien es presidente de la junta directiva de Millonarios y representante del fondo Amber Capital.

Millonarios F.C
Club Millonarios F.C
Colprensa

"Le pregunté directamente si era cierto que Millonarios había sido vendido y su respuesta fue clara: "No, no es cierto. Sí existe una oferta, pero también las ha habido en el pasado. Una cosa es recibir una oferta, que efectivamente puede estar alrededor de los 70 u 80 millones de dólares, y otra muy distinta es que el negocio esté cerrado. Hoy ese negocio no se ha cerrado y, por lo tanto, Millonarios no ha sido vendido", dijo en primera instancia Néstor Morales.

Y a renglón seguido añadió: "Esta misma versión ha circulado en otras ocasiones y, por diferentes razones, las negociaciones no se han concretado. Así que, por ahora, lo único confirmado es que existe una oferta para comprar Millonarios, pero el club no ha sido vendido. Además, la versión señala que se trata de un fondo de inversión con participación en varios equipos de fútbol. Eso también es cierto. Sin embargo, sigue siendo una oferta y no una operación cerrada".

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Por último, Morales afirmó que "todavía falta un paso fundamental para concretar una negociación de entre 70 y 80 millones de dólares: el due diligence, es decir, el proceso de revisión y verificación de la información financiera, legal y operativa de Millonarios. Hasta que ese proceso no concluya satisfactoriamente, no habrá un negocio definitivo".

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