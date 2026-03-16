Nuevo técnico de la Liga BetPlay I-2026 no seguirá en su equipo; solo duró un mes

La Liga BetPlay I-2026 no para de dar noticias. En esta ocasión, un entrenador que se suma a la lista de quienes empezaron el semestre, pero no lo terminaron. Hernán Torres (Millonarios), Nelson 'Rolo' Flórez (Cúcuta), Alexis Márquez (Jaguares), Flabio Torres (Boyacá Chicó), Huberth Bodhert (Alianza F.C.) y Alberto Gamero (Cali) fueron los que dijeron 'adiós' a sus equipos en lo que va del campeonato, que marcha ya en la fecha 11.

"Jaguares Fútbol Club S.A. informa a los medios de comunicación, la opinión pública y toda nuestra afición que, por motivos personales en su país de origen, el profesor Gustavo Florentín presentó renuncia a su cargo y por los mismos motivos la Junta Directiva le aceptó su renuncia", escribieron en un comunicado oficial en sus redes sociales. Sin embargo, no fue lo único y aprovecharon para agradecerle por su profesionalismo.

"La Junta Directiva agradece al profesor Florentín y a cada uno de sus acompañantes en el cuerpo técnico por la labor desempeñada durante su permanencia al frente del grupo de jugadores", sentenciaron. Recordemos que el entrenador paraguayo reemplazó a Alexis Márquez, quien se fue el pasado 14 de febrero. Después, desde el 16 de dicho mes, Florentín dirigió su primer entrenamiento y un mes más tarde; dijo adiós.

Jaguares. COLPRENSA.

En ese lapso de tiempo, Jaguares se impuso por 3-1 a Independiente Santa Fe, perdió 3-0 con América de Cali, 0-2 frente a Junior de Barranquilla, 2-1 con Fortaleza, 2-0 contra Llaneros y, recientemente, el pasado domingo 15 de marzo, 1-2 frente a Independiente Medellín. De esa manera, el estratega firmó un balance de una victoria y cinco derrotas. Razón por la que el balance no fue positivo y decidió dar un paso al costado. Incluso, en la rueda de prensa tras el duelo con el DIM, el paraguayo confirmó que había puesto sobre la mesa su renuncia.



A pesar de que los 'felinos' no han confirmado quién tomará las riendas de la institución, una vez lo anuncien, se convertirá en su tercer técnico en la Liga BetPlay I-2026. Por ahora, se preparan para lo que será la jornada 12, en donde visitarán a Alianza, en el estadio Armando Maestre Pavajeau, el próximo jueves 19 de marzo, a las 4:10 de la tarde (hora de Colombia).