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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nuevo técnico de la Liga BetPlay I-2026 no seguirá en su equipo; solo duró un mes

Nuevo técnico de la Liga BetPlay I-2026 no seguirá en su equipo; solo duró un mes

A través de sus redes sociales oficiales, donde publicaron un comunicado, se conoció que un club de la Liga BetPlay I-2026 deberá buscar un nuevo entrenador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Archivo de Colprensa

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