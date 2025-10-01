Once Caldas goleó 4-0 al Pasto y clasificó a los cuartos de final en Copa BetPlay

Por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay, Once Caldas se enfrentó a Deportivo Pasto y lo goleó 4-0 con tantos de Michael Barrios, Luis Sánchez, Déiner Quiñones y Mateo Zuleta. Con este resultado, el global quedó 6-1 a favor de los ‘albos’, que en cuartos de final se medirán con Atlético Nacional.

Con esta contundente victoria, los dirigidos por Hernán Darío Herrera sellaron su clasificación a la próxima instancia del certamen en el que esperan ser protagonistas.

En los primeros minutos, Pasto sorprendió tomando la iniciativa y generó peligro a los 15', cuando Santiago Jiménez probó de media distancia, pero Joan Parra respondió con seguridad para salvar el arco manizaleño.

Con el correr del encuentro, Once Caldas se adueñó de las acciones y abrió el marcador a los 38 minutos por intermedio de Luis Sánchez. Tres minutos después, Michael Barrios amplió la ventaja para el 2-0 parcial.

En la segunda parte, los locales mantuvieron la presión sobre el arco ‘volcánico’. A los 55, Déiner Quiñones convirtió el tercero y puso el partido prácticamente sentenciado.

Deportivo Pasto no encontró reacción y Once Caldas siguió dominando. Finalmente, Mateo Zuleta marcó el cuarto tanto para sellar la goleada. Pese a la derrota, el arquero Víctor Cabezas fue la figura de su equipo, evitando que el resultado fuera aún más abultado.

Ficha técnica:

Once Caldas: Joan Parra; Juan Cuesta, Kevin Rodríguez, Jaider Riquett, Jorge Cardona; Mateo García, Robert Mejía; Michael Barrios, Luis Sánchez, Luis Gómez; Jefry Zapata.

Técnico: Hernán Darío Herrera

Deportivo Pasto: Víctor Cabezas; Santiago Jiménez, Luis Caicedo, Nicolás Gil, Mauricio Castaño; Freddy Espinal, David Camacho, Johan Caicedo, Felipe Jaramillo; Yoshan Valois, Fabián Villa.

Técnico: René Rosero

Goles: Michael Barrios (38’), Luis Sánchez (41’), Déiner Quiñones (55').

Estadio: Palogrande de Manizales