Once Caldas goleó 4-0 al Pasto y clasificó a los cuartos de final en Copa BetPlay

El ‘blanco blanco’ de Manizales fue ampliamente superior a los ‘volcánicos’, que no tuvieron respuesta ante el poderío de Once Caldas, equipo que ahora tendrá un duro adversario en los cuartos de final.

Por: Javier García
Actualizado: 1 de oct, 2025
Once Caldas vs. Pasto
Colprensa

