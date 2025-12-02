Millonarios ya tiene listo su segundo refuerzo para 2026; cruzan documentos, firman y será oficial

Mateo García sería nuevo jugador de Millonarios. El volante tendría todo listo para abandonar el Once Caldas y dar el salto al cuadro 'embajador' para la próxima temporada. Sería el segundo fichaje del equipo capitalino tras la llegada de Carlos Darwin Quintero hace unas semanas.

Según el diario manizaleño La Patria, solo faltarían los trámites burocráticos para que el club publique en sus redes sociales el arribo del jugador de 27 años. "El Once Caldas confirmó este lunes (1 de diciembre) que Mateo García ya es jugador de Millonarios. El mediocampista, uno de los futbolistas más destacados de la plantilla en las últimas temporadas, va allí en las siguientes condiciones: venta del 100% de sus derechos deportivos y el 80% de los derechos económicos. Una fuente del club le indicó a LA PATRIA que ya hay acuerdo, lo que falta es el trámite legal de los documentos", fue lo que se leyó en una nota publicada por el medio.

El bogotano dejaría el 'blanco blanco' luego de dos años en el equipo, en los que disputó 87 partidos, en los que contribuyó con tres goles y dos asistencias. Además, se convirtió en pieza clave en el esquema del técnico Hernán Darío Herrera, haciendo parte del once inicial en 11 de los 13 juegos que tuvo el Once Caldas en la Copa Sudamericana, incluso eliminando a Millonarios en la fase previa a los grupos del torneo.

García aterrizaría en el 'embajador' para fortalecer un mediocampo que ha sido uno de los puntos más criticados por la hinchada del club. Con solo Stiven Vega como único hombre de experiencia en esa zona, el técnico Hernán Torres recibiría a un futbolista que fue figura con el equipo blanco y que ya tiene un amplio recorrido en el rentado nacional.



Mateo García, sería nuevo jugador de Millonarios Foto: X/@oncecaldas

Por ahora, habrá que esperar a que tanto Millonarios como el Once oficialicen la operación para que el cuerpo técnico azul pueda comenzar a configurar el esquema que buscará mejorar la situación del conjunto tanto en el fútbol colombiano, como en la Copa Sudamericana, en la que volverán a participar por segundo año consecutivo, pero en el que intentarán llegar lejos en esta ocasión.



Once Caldas renueva a Dayro Moreno

Por otro lado, el Once Caldas dio a conocer la renovación de varios pirales de su plantilla, en busca de repetir los buenos resultados que tuvo en 2025. En una publicación en las redes sociales, la directiva informó que su goleador Dayro Moreno seguirá otro año visitiendo la camiseta. De igual manera, el defensor central Jéider Riquett renovó hasta finales de 2026, mientras que el lateral Juan Felipe Castaño y el portero Joan Felipe Parra seguirán dos años más en el equipo.