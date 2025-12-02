Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios ya tiene listo su segundo refuerzo para 2026; cruzan documentos, firman y será oficial

Millonarios ya tiene listo su segundo refuerzo para 2026; cruzan documentos, firman y será oficial

La segunda contratación de Millonarios para el próximo año estaría a punto de confirmarse. De acuerdo con la prensa, sería cuestión de tiempo para que se anuncie.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Millonarios estaría por confirmar su segundo fichaje
Millonarios estaría por confirmar su segundo fichaje
Foto: FC Millonarios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad