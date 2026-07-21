¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia tras el Mundial 2026?; suenan rivales

La Selección Colombia dejará atrás la participación en el Mundial 2026 en el que quedó en octavos de final tras perder en penaltis con Suiza, tras el 0-0 el tiempo reglamentario y extra. Ahora, la 'tricolor' preparará las Eliminatorias Sudamericanas para el próximo certamen orbital y la Copa América de 2028.

Por ese motivo, desde ya se empieza a hablar de lo que serán los dos siguiente rivales del combinado nacional para la fecha FIFA del mes de septiembre, y a la espera de darse la noticia sobre el futuro del técnico argentino, Néstor Lorenzo, quien tenía contrato hasta la Copa del Mundo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Contra quién jugará la Selección Colombia tras el Mundial?

Extraoficialmente se habla primero que será frente a otro combinado sudamericano, Perú, pero el que ha sorprendido en las recientes horas es la información que llega desde un país que fue anfitrión de la Copa del Mundo.



"De acuerdo a información obtenida por 'Mediotiempo', México que ahora estará bajo la tutela de Rafael Márquez, debutaría contra dos rivales sudamericanos: Colombia y Perú", se leyó en la prensa de dicho país, por lo que estarían cerca de finiquitar algunos detalles y hacer oficial esta noticia, que enfrentaría a la 'tricolor' a un elenco que fue protagonista en el torneo orbital.

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Además, se mencionó que "ambos partidos serían en Estados Unidos, para así seguir pagando los cinco encuentros que por contrato tienen que hacerse en aquel país".

La formación titular de la Selección Colombia contra Suiza en el Mundial 2026. Foto: Getty Imágenes

De hecho, detallaron adicionalmente que "la idea es que el primer partido se lleve a cabo en la ciudad de Baltimore ante Colombia, sede en la cual México nunca ha jugado y la empresa SUM desea explorar ese mercado de cara al proceso de 2030; mientras que el segundo encuentro que sería en Nueva Jersey frente a los peruanos".

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Así las cosas, se vienen semanas clave para la FCF, pensando en el futuro del director técnico al frente de la Selección Colombia, y de paso, para definir el camino a seguir en los siguientes compromisos de fogueo, antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2030 que será en Portugal, Marruecos y España.