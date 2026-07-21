En Benfica ya le meten presión a Jhon Durán; “si no estuviera preparado, no lo habríamos fichado”

El fichaje de Jhon Durán a Benfica de Portugal ha dado de qué hablar en la prensa internacional que lo cataloga como sorpresa, y una 'apuesta', por los últimos acontecimientos del colombiano a nivel de clubes.

Lo cierto es que el futbolista de 22 años ya viste los colores de la 'águilas' y en su segunda día en el gigante de Portugal, el presidente del club Rui Costa, quien también fue leyenda del equipo, se refirió a la contratación del delantero.

"Si hubiéramos creído que no estaba mentalmente preparado para venir al Benfica, no lo habríamos fichado”, fue lo que dijo el mandatario a los medios de comunicación, argumentando que el tema mental es un punto bastante importante a la hora de evaluar un jugador.

La prensa portuguesa aseguró que otro de los aspectos que Benfica tuvo en cuenta para fichar a Jhon Durán fue su edad. En el club consideran que no es fácil encontrar en el mercado europeo a un delantero con tanto potencial y que, pese a su corta edad, ya acumule experiencia en equipos de primer nivel, como el colombiano.



Jhon Durán, delantero colombiano, se convirtió en nuevo jugador de Benfica Twitter de Benfica

Publicidad

Jhon Durán y su 'hambre' en Benfica

"Estoy muy agradecido con Dios, como dije cuando llegué, estoy feliz. Sigo diciendo que es el club más grande de Portugal y estoy muy agradecido de estar aquí. Quiero darlo todo, quiero trabajar y ayudar al equipo", dijo Durán a 'Benfica TV', al momento de llegar a las instalaciones del club.

Publicidad

"Siempre me gusta esforzarme al máximo, pero tengo que trabajar duro para conseguirlo. Quiero aportar todo lo que tengo, así como ellos (mis compañeros) también pueden ayudarme. Tengo grandes expectativas puestas en esta estancia, quiero jugar bien, darlo todo y convertirme en campeón", agregó.

Por último, el colombiano dejó claro que eligió el club con el fin de ser protagonista y ganar títulos: "Quiero agradecerles a todos por su apoyo, por los mensajes que me dejaron en Instagram. Quiero recompensarlos en el campo, quiero trabajar para devolverles todo el cariño que me han demostrado a través de sus mensajes".

Una de las cosas que más sorprendió a directivos y prensa lusa, fue el fluido portugués que demostró el jugador en sus dos primeros días en el club, algo que destacan que será primordial para lograr una adaptación rápida al esquema de juego, y entendimiento del mismo, además de conversaciones con compañeros y técnico.