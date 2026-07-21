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Argentina explotó tras el Mundial 2026; "envían mensajes burlándose, alegrándose de nuestro dolor"

Tras haber perdido por la mínima diferencia frente a España en la final del Mundial 2026, jugadores de Argentina revelaron los difíciles días que viven hasta en sus redes sociales.

Por: EFE
Actualizado: 21 de jul, 2026
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Lionel Scaloni con la Selección de Argentina
Lionel Scaloni con la Selección de Argentina
AFP

Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez rechazaron este martes las críticas a la selección argentina de fútbol tras caer ante España en la final del Mundial, resaltaron el orgullo de representar a su país y agradecieron a la afición por el apoyo.

"Gracias a todos los argentinos por cada mensaje de cariño y apoyo. No saben lo importantes que son en este camino. Y también gracias a quienes, desde otros países, nos mandan mensajes burlándose o alegrándose por nuestro dolor. Sin quererlo, nos ayudan a sentirnos cada día más orgullosos de ser argentinos", expresó Mac Allister a través de sus redes sociales.

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El centrocampista del Liverpool inglés mostró su dolor por haber "estado tan cerca" del bicampeonato, reconoció que el equipo debió sufrir y enfrentó adversidades durante la competición y subrayó: "Nadie nos va a quitar lo que vivimos durante esta Copa del Mundo".

"Lloremos, porque somos argentinos y siempre queremos ganar. Pero después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante, porque esto sigue", añadió el mediocampista, que agradeció además el apoyo de la afición en Estados Unidos y en el multitudinario recibimiento de este lunes en Buenos Aires tras la derrota por 1-0 ante España en la final del domingo.

La Selección Argentina perdió la final del Mundil 2026 con España
La Selección Argentina perdió la final del Mundil 2026 con España
AFP

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Martínez, por su parte, enfatizó que "el resultado no define el camino recorrido" y dijo que "siempre será un orgullo" representar a la Argentina.

"Recuerden que 'la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres'", agregó el zaguero, en respuesta a las celebraciones en el mundo por su derrota argentina en la final y a las críticas contra la Albiceleste durante y después del torneo por su comportamiento y su estilo de juego.

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"Cuidemos a nuestro país", añadió, al tiempo que felicitó a España "por su merecido título".

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