A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Francia, EN VIVO, por el Mundial Sub-17

La Selección Colombia sueña en grande en el Mundial Sub-17. Después de haber superado la fase de grupos, es momento de los dieciseisavos de final, con la ilusión de avanzar a 'octavos' y seguir en carrera. Y es que, HOY viernes 14 de noviembre, enfrenta a Francia, a partir de las 8:30 de la mañana, en la cancha 1 de la Aspire Zone, en la ciudad de Rayán, en Qatar.

VEA ACÁ EN VIVO EL PARTIDO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA VS FRANCIA, POR EL MUNDIAL SUB-17

Los dirigidos por Freddy Hurtado no desentonaron en la primera fase del certamen. El martes 4 de noviembre, por la fecha 1del grupo G, enfrentaron a la vigente campeona y el rival más fuerte de la zona, Alemania, y plantaron cara. Con goles de Juan José Cataño, en la 'tricolor', y de Toni Langsteiner, para el cuadro bávaro, empataron 1-1, dejando buenas sensaciones.

Posteriormente, chocaron contra El Salvador, firmando un pálido empate sin goles, 0-0. Razón por la que se jugaron la vida en la tercera jornada, frente a Corea del Norte. Allí, la Selección Colombia se hizo fuerte y se impuso por 2-0, de la mano de Miguel Solarte y Santigo Londoño, quienes fuero los autores de los tantos. De esa manera, siguieron en carrera en el torneo.

Selección Colombia Mundial Sub-17 - Foto: Getty Images

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Francia, por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17

Así las cosas, este apasionante partido entre colombianos y franceses, por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17, que tiene a Qatar como sede, será HOY, viernes 14 de noviembre, a partir de las 8:30 de la mañana, hora de nuestro país, en la cancha 1 de la Aspire Zone, en la ciudad de Rayán. Respecto a la hora local, es decir en territorio catarí, será a las 4:30 p.m.

Y lo podrá ver EN VIVO y gratis por TV por la señal HD2 de Caracol Televisión, la aplicación de Ditu (https://ditutv.lat/descargar/) y en el portal de Gol Caracol, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos. Además, puede seguirlo, ONLINE, en nuestro tradicional minuto a minuto (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol).

La Selección Colombia Sub-17 terminó segunda del grupo G. Foto: FCF.

Hora y dónde ver Colombia vs. Francia, por el Mundial Sub-17

Día: viernes 14 de noviembre.

Hora: 8:30 a.m. (Colombia) / 4:30 p.m. (Qatar).

Estadio: cancha 1 de la Aspire Zone, en la ciudad de Rayán, en Qatar.

Jornada: dieciseisavos de final.

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Ditu (https://ditutv.lat/descargar/) y el portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos).