Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Francia, EN VIVO, por el Mundial Sub-17

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Francia, EN VIVO, por el Mundial Sub-17

Atrás quedó la fase de grupos y, ahora, la Selección Colombia afronta los dieciseisavos de final, HOY viernes enfrentando a los franceses. EN VIVO por Gol Caracol y Ditu.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2025
Comparta en:
La Selección Colombia Sub-17 celebra uno de sus goles en el Mundial de la categoría, con sede en Qatar
La Selección Colombia Sub-17 celebra uno de sus goles en el Mundial de la categoría, con sede en Qatar
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad