Selección Colombia vs. Nueva Zelanda, EN VIVO; hora y dónde en TV el partido de la 'tricolor'

La Selección Colombia continuará con su preparación para la Copa del Mundo de 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Cabe recordar que Colombia viene de igualar sin goles en su última presentación frente a Canadá, en un duelo que representó una dura prueba para los dirigidos por Néstor Lorenzo, quienes esperan volver al camino de la victoria en su próxima salida.

Hora y dónde ver EN VIVO, Colombia vs. Nueva Zelanda

Colombia vs. Nueva Zelanda, partido amistoso AFP

Este sábado 15 de noviembre, la Selección Colombia se medirá con Nueva Zelanda, a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana), y lo podrá seguir EN VIVO por señal principal de Caracol Televisión, la aplicación de Ditu (https://ditutv.lat/descargar/) y en el portal de Gol Caracol, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos. Pero eso no es todo, ya que puede seguirlo, ONLINE, en nuestro minuto a minuto (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol).



Único antecedente

Colombia y Nueva Zelanda se han enfrentado en una sola ocasión, hace 22 años, en Francia, por la fase de grupos de la desaparecida Copa Confederaciones.

Publicidad

El 20 de junio de 2003, la ‘tricolor’, dirigida en ese entonces por Francisco Maturana, se vio las caras con los ‘all whites’ en Lyon, donde Colombia se impuso 3-1 gracias a los goles de Jorge López Caballero, Mario Yepes y Giovanni Hernández, mientras que los oceánicos descontaron por intermedio de Raf de Gregorio.



Lista de convocados de la Selección Colombia