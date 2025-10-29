Bayern Múnich, con Luis Díaz como protagonista, venció 4-1 al Colonia por la Copa de Alemania

Por los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania, el Bayern Múnich se enfrentó como visitante al Colonia en el RheinEnergieStadion, donde los bávaros se impusieron 4-1 con doblete de Harry Kane, mientras que los otros goles fueron obra de Luis Díaz y Michael Olise.

A los 31 minutos, el marcador se abrió gracias a Ragnar Ache, quien conectó de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado desde el costado izquierdo por Ísak Jóhannesson, venciendo la resistencia de Jonas Urbig.

Cinco minutos después, el Bayern Múnich encontró la igualdad por intermedio de Luis Díaz, quien aprovechó un rebote concedido por el arquero del Colonia para enviar el balón al fondo de la red con un toque de pierna derecha.

Sobre los 38 minutos, Harry Kane puso en ventaja al conjunto bávaro con un soberbio gol de zurda, luego de recuperar un balón dentro del área rival, girar y definir con gran precisión, colocando la pelota en el ángulo derecho de la portería custodiada por Ron-Robert Zieler.

El equipo de Vincent Kompany se fue al descanso con ventaja de 2-1.

Luis Díaz anotó gol con Bayern Múnich en la Copa de Alemania AFP

En la parte complementaria, el Bayern Múnich tuvo una clara ocasión de gol a los 52 minutos, tras una salida rápida en la que ‘Lucho’ quedó mano a mano con el arquero rival, pero increíblemente falló en la definición al enviar la pelota por encima del arco.

A los 64 minutos llegó el tercero del Bayern Múnich gracias a Harry Kane, quien conectó de cabeza tras un cobro de esquina ejecutado por Joshua Kimmich desde el sector izquierdo, poniendo el 3-1.

Finalmente, a los 72, Michael Olise convirtió el 4-1 con un remate de zurda, luego de un pase preciso de Luis Díaz que el atacante francés aprovechó para sentenciar el partido.

Luis Díaz fue sustituido a los 88 minutos por Raphaël Guerreiro. El guajiro recibió una calificación de 7.6 en el campo de juego, según los registros de Sofascore.

Ficha técnica

Colonia (1): Ron-Robert Zieler; Joel Schmied, Tom Klaub (Florian Kainz), Eric Martel; Sebastian Sebulonsen, Ísak Jóhannesson (Linton Maina), Jakub Kaminski (Luca Waldschmidt), Kristoffer Lund; Marius Bülter (Cenk Özcakar), Said El Mala (Denis Huseinbašić), Ragnar Ache.

Entrenador: Lukas Kwasniok.

Bayern Múnich (4): Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić (Sacha Boey); Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise (Lennart Karl), Serge Gnabry (Leon Goretzka), Luis Díaz (Raphaël Guerreiro); Harry Kane (Nicolas Jackson).

Entrenador: Vincent Kompany.

Goles: Ragnar Ache (31’); Luis Díaz (36’), Harry Kane (38’, 64’) y Michael Olise (72’).