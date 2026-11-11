Manchester United le 'robaría' el DT a una selección; "ya hay un acuerdo verbal"

Manchester United y el argentino Mauricio Pochettino alcanzaron un "acuerdo verbal" para que el seleccionador de Estados Unidos sea el nuevo entrenador del club de la Premier League, informaron este miércoles medios británicos.

El inglés Michael Carrick, aún entrenador del United, está en la diana luego de que el prestigioso equipo del norte de Inglaterra firmara el peor inicio de temporada en los últimos 40 años. Los Diablos Rojos están en zona de descenso en la Premier League, tras encadenar ocho partidos consecutivos sin ganar.

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La cadena Sky Sports informó que la entidad y Pochettino llegaron a "un acuerdo verbal" para que el entrenador argentino sustituya en el banquillo de Old Trafford a Carrick.

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Medios británicos aseguran que el futuro de Carrick se decidirá este miércoles en una reunión a la que asistirán el influyente accionista Jim Ratcliffe, el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox en Mónaco.



Según estas informaciones, Berrada y Wilcox se inclinan por destituir a Carrick, de 45 años.

En caso de cese, Pochettino parece la primera opción para sustituirlo. El DT argentino, de 54 años, tiene una amplia experiencia en la liga inglesa luego de sus etapas al frente de Southampton, Tottenham y Chelsea.

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No es la primera vez, además, que su nombre aparece como posible inquilino del banquillo en Old Trafford.

No obstante, Pochettino firmó hace apenas tres meses una ampliación de contrato para seguir con Estados Unidos hasta el Mundial de 2030, por lo que el United debería pagar una compensación a la federación estadounidense.

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Según la BBC, Pochettino tendría una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.

Silencio en EEUU

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El entrenador argentino tiene previsto celebrar una rueda de prensa el viernes, antes del partido de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití.

La conferencia de prensa de los jugadores del Team USA prevista para este miércoles fue cancelada debido al Día de los Veteranos, lo que evitó que se pidiera a los miembros de la plantilla que comentaran la posible salida del DT.

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Sin embargo, el delantero inglés Harry Kane alabó a su antiguo entrenador en el Tottenham antes del partido de Inglaterra contra Croacia en la Liga de Naciones de Europa.

"No tengo palabras suficientes para elogiarlo", afirmó el flamante ganador del Balón de Oro. "Tendremos que esperar a ver qué pasa, pero sé que es un tipo estupendo y también un entrenador fantástico".

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Carrick, por su parte, acudió este miércoles al centro de entrenamiento del United en Carrington, pero parece que es solo cuestión de tiempo que su turbulento mandato llegue a su fin.

Otros posibles aspirantes al cargo serían el exentrenador del Newcastle Eddie Howe, el extécnico del Chelsea Antonio Conte y el exseleccionador de Alemania Julian Nagelsmann.

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El United dispone del parón internacional de dos semanas para resolver su situación en el banquillo antes de regresar a la competición contra el Liverpool el 22 de noviembre.