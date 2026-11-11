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Gol Caracol  / Italia vs. Francia, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Liga de las Naciones

Italia vs. Francia, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Liga de las Naciones

Este jueves, en el estadio San Siro, Italia recibe a Francia por la fecha 5 de la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA. ¡No se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Francia vs Italia, duelo correspondiente a la fecha 3 de la Liga de Naciones de la UEFA
Francia vs Italia, duelo correspondiente a la fecha 3 de la Liga de Naciones de la UEFA
AFP

﻿Italia es la única selección que ha conseguido hasta ahora plantar cara a la Francia de Zinédine Zidane; Alessandro Bastoni respondió al gol de Michael Olise en el enfrentamiento de octubre en Saint-Denis. La confianza se reforzó aún más con la victoria por 3-1 contra Turquía que siguió a ese partido, en la que Pio Esposito marcó su séptimo gol con la selección italiana en sus primeras 13 apariciones.

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El irresistible poderío ofensivo de la Francia de Zidane quedó plenamente de manifiesto en su último partido de la Nations League, en el que un tanto en contra en el minuto 76 se convirtió en una victoria por 4-1 contra Bélgica gracias a Désiré Doué, Rayan Cherki y Olise, autor de dos goles. La estrella del Bayern, Olise, lidera a Les Bleus con cuatro goles y está empatado con Doué con dos asistencias.

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Francia se clasificará como primera de grupo y para los cuartos de final si gana a Italia. Francia se clasificará para los cuartos de final si no pierde contra Italia o si Bélgica no vence a Turquía.

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Italia se clasificará para los cuartos de final si gana a Francia y Bélgica pierde contra Turquía.

Bélgica no podrá clasificarse para los cuartos de final si pierde contra Turquía e Italia vence a Francia. Se asegurará de no descender directamente si evita la derrota contra Turquía.

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Turquía no puede clasificarse para los cuartos de final y terminará en el cuarto puesto si no vence a Bélgica.

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Hora y dónde ver EN VIVO Italia vs. Francia

Fecha: jueves 12 de noviembre.
Hora: 2:45 p.m. (hora Colombia).
Estadio: San Siro, Milan.
Transmisión: ESPN - Disney +

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