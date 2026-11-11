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Gol Caracol  / Inesperada noticia en el Mundial Sub-17 Catar 2026; selección se retiró

Inesperada noticia en el Mundial Sub-17 Catar 2026; selección se retiró

Este miércoles, una selección candidata confirmó que no participará a solo ocho días de que inicie el torneo. Acá le contamos las razones.

Por: AFP
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Balón de fútbol.
Pelota de fútbol.
Foto: AFP.

Estados Unidos se retiró este miércoles del Mundial Sub-17 masculino de Catar debido a preocupaciones por la seguridad en Oriente Medio, según una comunicación enviada a los futbolistas por la federación local a poco más de una semana del inicio del torneo.

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La guerra en Oriente Medio comenzó en febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió con acciones dirigidas, entre otros objetivos, contra países del Golfo aliados con Washington.

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Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto se han visto interrumpidos por repetidas amenazas de Estados Unidos e Israel de reanudar los bombardeos contra Irán.

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"Les escribimos para informarles de la difícil decisión de cancelar nuestra concentración previa al Mundial y nuestra participación prevista en el Mundial", decía la carta de la US Soccer, a la que tuvo acceso la AFP.

"Estamos sumamente orgullosos de la preparación de nuestros jugadores y entrenadores para representar a Estados Unidos en el Mundial".

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"Lamentablemente, a la luz de las circunstancias actuales, incluyendo la advertencia de viaje de nivel 3 del Departamento de Estado de EEUU para Catar y las directivas relacionadas para el personal de la embajada y sus familias, ya no podemos participar en el torneo", advirtió la institución.

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Varios acontecimientos deportivos en la región se han visto afectados por la situación, incluidas las WTA Finals, trasladadas de Arabia Saudita al desierto californiano de Indian Wells, en Estados Unidos.

El Gran Premio de Fórmula 1 previsto en Yeda fue cancelado, mientras que la carrera de Baréin fue suspendida y posteriormente reprogramada en Malasia.

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También fueron cancelados o aplazados varios eventos en Arabia Saudita tras los ataques lanzados contra el reino por los rebeldes hutíes de Yemen.

Estados Unidos era uno de los 48 participantes del Mundial Sub-17, previsto entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre, y había quedado sembrado en un grupo junto con Montenegro, Chile y Argelia.

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El Mundial Sub-17 adoptó un formato anual el año pasado y Catar fue designado anfitrión de las próximas cinco ediciones consecutivas.

Al anunciar la elección de la sede, la FIFA explicó que buscaba aprovechar la infraestructura futbolística existente para favorecer la eficiencia y la sostenibilidad del torneo.

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Catar también fue anfitrión en 2022 del Mundial de selecciones absolutas, ganado por Argentina.

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