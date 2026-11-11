Dónde VER EN VIVO EN TV los partidos de la Selección Colombia Sub-17, en el Mundial Qatar 2026

El calendario del fútbol no se detiene y habrá un cierre con broche de oro: el Mundial Sub-17 Catar 2026. La pelota rodará desde el 19 de noviembre hasta el 13 de diciembre y la Selección Colombia estará presente con un grupo de 21 jugadores comandado por Fredy Hurtado. En Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu le llevarán hasta la comodidad de su casa los juegos del combinado 'tricolor' juvenil.

La 'tricolor' aparece en el grupo L junto a Japón, Serbia y Honduras. Colombia llega con una nómina comandada por dos figuras: Samuel Martínez y José Escorcia.

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Samuel es el '10' del equipo, con una calidad técnica y velocidad que lo han llevado hasta las arcas del Liverpool de Inglaterra, club que lo fichó este año desde Atlético Nacional.

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Justamente del 'verdolaga' aparece también Escorcia, quien fue una de las grandes figuras del Sudamericano Sub-17, en el que marcó cuatro goles y aportó dos asistencias para que Colombia conquistara el título continental. El delantero de Atlético Nacional convirtió un doblete ante Brasil en las semifinales y volvió a marcar en la contundente victoria por 4-0 frente a Argentina en la final.



¿Dónde ver los partidos de la Selección Colombia Sub-17?

Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu acompañarán inicialmente los cotejos del combinado nacional, con los tres juegos de la fase de grupos.

Sábado 21 de noviembre

Japón vs. Colombia - 7:30 a.m. (hora COL)

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Martes 24 de noviembre

Honduras vs. Colombia - 10:30 a.m. (hora COL)

Viernes 27 de noviembre

Colombia vs. Serbia - 8:00 a.m. (hora COL)

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Los grupos del Mundial Sub-17 Catar 2026

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Grupo A: Catar, Panamá, Egipto, Grecia

Grupo B: República de Corea, Uganda, Nueva Caledonia, Ecuador

Grupo C: Argentina, Australia, Mozambique, Dinamarca

Grupo D: Francia, Haití, Arabia Saudí, Uruguay

Grupo E: Italia, Jamaica, Costa de Marfil, Uzbekistán

Grupo F: Senegal, Croacia, Cuba, Tayikistán

Grupo G: Mali, Nueva Zelanda, Bélgica, Vietnam

Grupo H: España, RP China, Fiyi, Marruecos

Grupo I: Brasil, República de Irlanda, Tanzania, Costa Rica

Grupo J: Estados Unidos (renunció a la competencia a última hora), Montenegro, Chile, Argelia

Grupo K: México, Rumanía, Camerún, Venezuela

Grupo L: Japón, Colombia, Serbia, Honduras