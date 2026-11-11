Convocados de Selección Colombia Sub-17 para el Mundial Catar 2026; Samuel Martínez lidera la lista

El director técnico de la Selección Colombia Sub-17, Fredy Hurtado, confirmó la convocatoria definitiva de 21 jugadores que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA de la categoría, que se disputará en Qatar.
El combinado nacional afrontará el certamen internacional entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. Como parte de su preparación para la competencia, la delegación colombiana viajará a Doha el próximo 16 de noviembre.
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En el sorteo de la fase de grupos, Colombia quedó ubicada en el grupo L, junto a Japón, Serbia y Honduras, selecciones a las que enfrentará en busca de avanzar a la siguiente ronda.
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El debut de la 'Tricolor' será frente a Japón, el sábado 21 de noviembre, a las 4:30 a. m. (hora colombiana). Posteriormente, el martes 24 de noviembre, se medirá con Honduras desde las 7:30 a. m.
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Finalmente, el equipo dirigido por Fredy Hurtado cerrará su participación en la primera fase ante Serbia, el viernes 27 de noviembre, a las 8:00 a. m. (hora colombiana).
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Los tres compromisos de Colombia en la fase de grupos se disputarán en el complejo Aspire Zone, escenario que recibirá al seleccionado nacional durante esta primera instancia del campeonato mundial.
Convocatoria de la Selección Colombia Sub-17
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Adrián Mosquera – Independiente Medellín
Anderson Murillo – Independiente Medellín
Camilo Blandón – C.D. Estudiantil
Edwin Echeverría – Atlético Nacional
Edwin Estrella – Belén La Nubia-Arco Zaragoza
Eider Carrillo – Independiente Medellín
Gorka Abascal – Real Madrid C.F. (ESP)
Jacky Muñoz – Barranquilla F.C.
Jhan Moreno – Atlético Nacional
José Escorcia – Atlético Nacional
Juan Fori – C.D. Estudiantil
Luigi Ortiz – Deportivo Cali
Luis Maturana – Independiente Medellín
Matías Caicedo – Independiente Valle del Cauca
Miguel Agámez – Barranquilla F.C.
Samuel Martínez – Atlético Nacional
Samuel Martínez – Envigado F.C.
Santiago Romaña – Fortaleza F.C.
Santiago Vallecilla – Deportivo Cali
Simón Rojas – Atlético Nacional
Weiner Martínez – Envigado F.C.