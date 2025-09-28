Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "En la Selección Colombia Sub-20 no hay miedo, sabemos lo que nos estamos jugando en este Mundial"

"En la Selección Colombia Sub-20 no hay miedo, sabemos lo que nos estamos jugando en este Mundial"

Este domingo, la Selección Colombia Sub-20 abrió las puertas de su entrenamiento en Talca y los jugadores atendieron a la prensa en la previa al debut contra Arabia Saudita.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
Selección Colombia Sub-20 en Talca, Chile.
Selección Colombia Sub-20 en Talca, Chile.
FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad