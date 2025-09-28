Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan David Cabal recordó sus meses lesionado en Juventus; "todos me ayudaron a recuperarme bien"

Juan David Cabal recordó sus meses lesionado en Juventus; "todos me ayudaron a recuperarme bien"

El jugador colombiano habló tras su primer gol con Juventus y agradeció a sus compañeros de equipo por estar acompañándolo en esos meses que estuvo lesionado.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 28 de sept, 2025
Juan David Cabal festeja su gol con Juventus frente a Atalanta por la Serie A.
