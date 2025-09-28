Juan David Cabal recordó sus meses lesionado en Juventus; "todos me ayudaron a recuperarme bien"

Fueron meses difíciles para Juan David Cabal en Juventus por la lesión de ligamento cruzado anterior que lo marginó del plantel principal. Pero el colombiano volvió a jugar con la 'vecchia signora', y en el más reciente duelo, 'salvó' a su equipo de la derrota en el actual campeonato de la Serie A.

El número '32' del elenco turinés entró de cambio en el segundo tiempo en el juego contra Atalanta el sábado anterior, y tiempo después logró reportarse en el marcador, logrando así su primera anotación con Juventus. Cabal habló en rueda de prensa post-partido y allí expresó sus sensaciones de lo que convertir en el césped del Juventus Stadium. Recordemos que el partido de la quinta jornada culminó con marcador de 1-1.

Juan David Cabal (cen.) festeja el tanto que anotó con Juventus frente al Atalanta. AFP

"Estoy contento con el gol porque jugamos bien y demostramos todo lo que sabemos hacer durante la semana. Estamos decepcionados con el empate, pero contentos con nuestra actuación. En estos partidos, los que empezamos desde el banquillo tenemos que entrar con la mentalidad adecuada", expresó el jugador colombiano en su charla con los medios de comunicación.

A continuación, Juan David aprovechó la oportunidad para agradecer a sus compañeros de escuadra en estos duros meses en los que estuvo lesionado y en todo el proceso de recuperación. Sostuvo que ese tiempo alejado de las canchas le sirvió para mejorar como persona y crecer en el aspecto futbolístico.

"Estoy muy contento de volver después de 10 meses, y aún más contento por este gol y por ayudar al equipo. Todo el club me ayudó a recuperarme bien. Durante este tiempo he crecido como persona y como futbolista", terminó por precisar el futbolista vallecaucano.



Reviva acá el gol de Juan David Cabal en Juventus vs. Atalanta por la Serie A:

EMPATA LA JUVE CON PRESENCIA CAFETERA: Juan Cabal marcó el 1-1 de la Vecchia Signora ante Atalanta.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jTXc8w7AW5 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 27, 2025