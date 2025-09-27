"¿Por qué chiflan a Cristiano Ronaldo, él lo que hace es dejar legado, conmover al mundo"

Marlos Moreno, actual jugador de Nacional y con experiencia en el fútbol internacional, fue nuestro invitado de la semana en la sección el 'Anecdotario', de Gol Caracol, y no solamente hizo un repaso por su vida deportiva; sino que también se refirió sobre varias figuras del fútbol internacional. Quedó en evidencia su admiración por Cristiano Ronaldo, las gran admiración que le dejó ver en vivo y durante unos dos meses a Yaya Touré, en su tiempo en Manchester City, e igualmente también para recrear la cercanía con Vinícius Jr, ahora en Real Madrid y con quien compartió en Flamengo de Brasil.

¿Cómo cree que ven a Marlos Moreno?

"Lo primordial para uno es dejar legado a los niños, hacer su historia, que lo recuerden, trasmitir una buena imagen. Yo habló mucho con la gente cercana mía de Cristiano Ronaldo, no entiendo por qué lo chiflan, si es un ejemplo, si lo que hace es conmover al mundo, lo critican, le dan duro casi siempre. Y eso que hace goles y más goles".

¿Usted qué hace al ver a Cristiano Ronaldo?

"Es un aprendizaje. Con Crisitano Ronaldo lo que deberíamos hacer es pararnos y aplaudirlo, la misma situación con otro crack como Messi".

Habla usted de rechiflas, ¿le duele que chiflen a algún jugador de la Selección Colombia?

"Hay momentos en los que le dan palo a toda la Selección y ¿para qué chiflarlos?. A Jhon Córdoba le han dado duro por la falta de gol en algún momento, pero Córdoba aporta muchas cosas en el equipo. Hay que valorar y mirar otro tipo de cosas".

¿Qué le dejó ese paso por Selección Colombia?

"Pues muchos aprendizajes, estar con tantas figuras sirve. Compartí con jugadores como James Rodríguez, Juan Cuadrado, David Ospina, que ahora mismo está en Nacional conmigo, y tienen carreras bonitas, destacadas".

En la imagen, los colombianos Marlos Moreno, Orlando Berrío, Fernando Uribe y Gustavo Cuéllar. Foto: AFP

¿De ese paso por Manchester City le impresionó algún jugador?

"Sí, Touré. Uno de los mejores jugadores que vi. Impresionante, medía dos metros, pero con mucha calidad para jugar al futbol, tenía gambetea, era rápido, con todos los conceptos claros, lo dimensionaba todo dentro de una cancha. Un man tan grande y esa facilidad para driblar que tenía. De verdad, que impresionante".

Yaya Touré, actualmente milita en el Qingdao Huanghai de China. Foto: @YayaToure

¿Y cómo le fue con Vinícius Jr en Flamengo?

"Bien, tenemos cercanía. Hace poco tuvo interacción con el por WhatsApp. Vinícius es un grande jugador, a los 17 o 18 años ya se le veía esa calidad. Otro que es impresionante lo que juega, con talento de sobra".

