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Gol Caracol  / Lionel Messi por 'partida doble': vea acá sus goles en Inter Miami vs. Atlético San Luis

Lionel Messi por 'partida doble': vea acá sus goles en Inter Miami vs. Atlético San Luis

El astro argentino 'dijo presente' con Inter Miami en duelo que su equipo enfrentó al Atlético San Luis, por la Leagues Cup. ¡Vea acá el VIDEO con los goles de Lionel Messi!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de ago, 2026
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Lionel Messi celebra uno de sus goles con Inter Miami frente a Atlético San Luis.
Lionel Messi celebra uno de sus goles con Inter Miami frente a Atlético San Luis.
Foto: AFP

Lionel Messi se reportó con dos goles este miércoles, en partido que el Inter Miami enfrentó a Atlético San Luis por la fase de grupos de la Leagues Cup. Los tantos del 'crack' argentino se presentaron a los 11 y 44 minutos, respectivamente.

En su primer gol del juego, que además sirvió para poner la igualdad 1-1 parcial en el tablero, Messi definió de primera, al estilo 'volea', luego de un pase de Allen.

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Ya la segunda anotación para el exBarcelona y PSG se dio luego de una jugada colectiva de los 'rosados', que terminó finalizando con un buen remate arriba la 'Pulga'. Fue el 3-1 parcial en el tablero.

Vea acá los dos goles de Lionel Messi con Inter Miami frente a Atlético San Luis:

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