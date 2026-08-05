Lionel Messi por 'partida doble': vea acá sus goles en Inter Miami vs. Atlético San Luis

Lionel Messi se reportó con dos goles este miércoles, en partido que el Inter Miami enfrentó a Atlético San Luis por la fase de grupos de la Leagues Cup. Los tantos del 'crack' argentino se presentaron a los 11 y 44 minutos, respectivamente.

En su primer gol del juego, que además sirvió para poner la igualdad 1-1 parcial en el tablero, Messi definió de primera, al estilo 'volea', luego de un pase de Allen.

Ya la segunda anotación para el exBarcelona y PSG se dio luego de una jugada colectiva de los 'rosados', que terminó finalizando con un buen remate arriba la 'Pulga'. Fue el 3-1 parcial en el tablero.



Vea acá los dos goles de Lionel Messi con Inter Miami frente a Atlético San Luis:

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