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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Ramón Jesurún sigue como presidente de la FCF; llegan Óscar Astudillo y Alejandro Arteta al Comité

Ramón Jesurún sigue como presidente de la FCF; llegan Óscar Astudillo y Alejandro Arteta al Comité

La Asamblea general de la Federación Colombiana de Fútbol ya comenzó a dejar noticias este jueves, en cuando a la cúpula dirigencia del ente que rige el balompié en nuestro país.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol
Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol
AFP

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