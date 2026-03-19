Ramón Jesurún sigue como presidente de la FCF; llegan Óscar Astudillo y Alejandro Arteta al Comité

Este jueves se confirmó la composición del nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol para el periodo 2026/2030 y desde ya con el correr de la asamblea se han presentado varias noticias al respecto, como quiera que el día anterior se realizó una reunión previa en la que participaron los representantes de los clubes adscritos a la Dimayor, que llegaron a la conclusión que Ramón Jesurún se mantendrá como presidente.

Junto Jesurún estarán los presidente de la Dimayor; Carlos Mario Zuluaga, y su par de la Difútbol, Álvaro González Alzate. En cuanto a las novedades de las últimas horas, como representantes del fútbol profesional fueron seleccionados Alejandro Arteta, expresidente del Junior de Barranquilla, y Óscar Astudillo, actual máximo directivo del Envigado FC.

En ese aspecto, en el caso de Astudillo hay que apuntar que cuenta con una amplia experiencia en el fútbol y en su hoja de vida reposan sus pasos por las presidencias del Cali y de la misma FCF entre 2002 y 2006.

Por el lado de la Difútbol el que entró de manera sorpresiva Juan Fernando Mejía, antiguo directivo del Deportivo Cali, que estaba en el mismo Comité y que ahora quedó en representación de la rama aficionada junto a Jaime Ordóñez.



Se podrían venir nuevas propuestas en una próxima asamblea de la Dimayor. COLPRENSA

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Con respecto al tema, Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, entregó información y apuntó que "ayer (por el miércoles) hubo una 'preasamblea' y 28 clubes se presentaron respaldando a Jesurún y que él eligiera a quiénes lo acompañaran en el mencionado Comité. Él, por Jesurún, eligió uno que era Arteta y Carlos Mario Zuluaga elegía al otro; que era Nelson Soto, de Jaguares. Sin embargo, en la mañana y en el debate ya en plena asamblea metieron a Astudillo, en el lugar de Soto. Esas son las noticias que me entregan en este momento".

"Antes de que salga el comunicado oficial, me informan directo desde la asamblea que los 36 equipos firmaron una carta de unidad, en respaldo a Ramón (Jesurún). Digo esto, porque contaron que Cadena (José), el del Cúcuta, estaba alborotado diciendo que había jurisprudencia y que Ramón no se podía mantener en el cargo. Sin embargo, lo convencieron y hay unión finalmente", remató con respecto al tema Hernández Bonnet.