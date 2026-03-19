Convocatoria de Selección Colombia; en Argentina dan por hecho el llamado de Sebastián Villa

La Selección Colombia ya piensa en el Mundial 2026 y no es para menos, ya que el telón de la cita orbital, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, se abrirá el 11 de junio, es decir, en menos de tres meses. Razón por la que aprovechar las últimas fechas FIFA es clave para corregir errores, pulir detalle, potenciar virtudes y, por qué no, ver caras nuevas en el equipo.

Desde que tomó las riendas de la 'tricolor', el entrenador, Néstor Lorenzo, ha demostrado que no es de hacer muchos cambios en sus listas de convocados. Sin embargo, también ha sido claro que necesita que sus jugadores estén con ritmo y ha sido justo al llamar a quienes atraviesan por un buen momento. Así las cosas, en las últimas horas, sonó un nombre con fuerza.

"En Argentina tiraron la primera bomba de la convocatoria de la Selección Colombia. Desde Mendoza, el periodista que sigue a Rivadavia ha manifestado que el jugador Sebastián Villa fue convocado. De ser así, estamos enfrentados a una novedad, en caso de confirmarse", dijo Javier Hernández Bonnet, en el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma 'DITU', este jueves.

El comunicador al que hace referencia es Germán García Grova, quien trabaja para 'TyC Sports' y 'Radio La Red'. En su publicación en redes sociales, específicamente en 'X', afirmó que "el delantero, Sebastián Villa, fue convocado por la Selección Colombia. El jugador de Independiente Rivadavia recibió la notificación hace unas horas y su trámite de VISA fue aprobado".



Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en la presentación del hotel de la 'tricolor' en Barranquilla AFP

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De hacerse oficial, sería el premio a un buen presente, pero, en especial, a la constancia y regularidad que ha mostrado en los últimos años, especialmente desde que regresó al fútbol de Argentina. Con la camiseta del conjunto mendocino, acumula un total de 6.017 minutos, repartidos en 68 compromisos, en los que ha marcado 10 goles y brindado 18 asistencias.

Además, se coronó campeón de la Copa Argentina 2025, tras eliminar a River Plate en semifinales y vencer a Argentinos Júniors en la final. Allí, fue pieza clave, aportando anotaciones y, de paso, llevando la cinta de capitán, en una muestra de que es todo un líder y referente en Independiente Rivadavia, club que le abrió las puertas y donde ha sabido brillar.