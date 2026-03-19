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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Convocatoria de Selección Colombia; en Argentina dan por hecho el llamado de Sebastián Villa

Convocatoria de Selección Colombia; en Argentina dan por hecho el llamado de Sebastián Villa

A pesar de que Néstor Lonrezo no ha revelado la lista de jugadores para los partidos de la Selección Colombia contra Croacia y Francia, ya se habla de esta novedad.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Sebastián Villa, capitán de Independiente Rivadavia, sería llamado a la Selección Colombia
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Getty Images

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