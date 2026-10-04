"Real Cartagena es el equipo más caro de la B, perdió el rumbo", dijo el que pone la plata

Real Cartagena volvió a sumar una nueva derrota en el Torneo BetPlay II-2026, esta vez cayó 2-3 frente a Boca Juniors de Cali en el marco de la decimosegunda jornada. Pero en medio del compromiso en el Jaime Morón León del sábado anterior hubo invasión de hinchas locales, situación que tuvo el partido detenido durante un tiempo considerable. Luego de que la Policía tomó el control de los disturbios, el juego se completó sin público.

Todo el caos se desató tras unos minutos después del tercer gol de la escuadra visitante, que ganaba a placer 0-3 en la capital de Bolívar. Fue así como un grupo de aficionados ‘auriverdes’, ubicados en la tribuna sur, ingresó al gramado de juego causando momentos de incertidumbre. Lo cierto es que, tras este nuevo lamentable episodio, y de otro revés de los ‘heroicos’, uno de los accionistas del elenco cartagenero no se quedó callado ante esto, dejó y hasta aseguró que no va más en el club.

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“El equipo perdió el rumbo, yo pongo mis acciones a la venta, aquí pasa algo raro, yo vine aquí fue a ayudar, no ha ganarme un peso, llegué porque soy cartagenero y quise darle una mano al Real Cartagena, pero nada más”, expresó Antonio Díaz en declaraciones que replican en el diario ‘El Universal’ de Cartagena.

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Díaz es accionista del ‘auriverde’ y encargado del pago de la nómina. Éste sostuvo que no le han negado un solo peso al equipo en cuanto a la conformación del plantel. De otro lado, hay que indicar que el Real Cartagena completa 14 años en la B, está próximo a celebrar el ‘quinceañero’.



Real Cartagena perdió 2-3 con Boca Juniors en el Jaime Morón León. Foto oficial del Real Cartagena

“Aquí somos una sociedad y nadie decide solo, yo tomo algunas decisiones, pero no todas, yo pago la nómina, por ejemplo, pero el técnico toma las decisiones, yo nunca le he dicho que decisiones debe poner, así que nadie puede tomar todas las decisiones acá. Algo pasa de verdad aquí, no pudo Dumek Turbay (alcalde de Cartagena), tampoco Yamilito Arana (gobernador de Bolívar) Seguimos clasificados, pero no sabemos qué va a pasar”, añadió.

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Por último, el accionista del club cartagenero lamentó los disturbios protagonizados por un sector de la hinchada y volvió a indicar que no encuentra explicaciones para lo que sucede con el club.

La invasión de hinchas de Real Cartagena en juego contra Boca Juniors de Cali. Fotos de capturas de pantalla de videos

“Yo entiendo el dolor de la gente, pero no comparto que se metan al campo, que partan sillas, así no es. Este lunes hay que pagar nómina. Este Real está jugando muy mal, así es muy difícil todo. Este equipo es el plantel más caro de la B en el país, yo hablaba con el presidente de Boca Juniors de Cali y me decía que estábamos locos por los pagos que realizábamos aquí”, concluyó.