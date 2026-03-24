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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Rechazamos la denuncia interpuesta contra Nicolás Rodríguez por presunto delito de acceso carnal"

"Rechazamos la denuncia interpuesta contra Nicolás Rodríguez por presunto delito de acceso carnal"

Este martes se publicó un comunicado oficial de Nicolás Rodríguez, jugador de Nacional, quien quedó en medio de un escándalo más allá de las canchas por una grave denuncia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Nicolás Rodríguez Nacional
Nicolás Rodríguez, futbolista de Atlético Nacional - Foto:
Nacional Oficial

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