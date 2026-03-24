"Rechazamos la denuncia interpuesta contra Nicolás Rodríguez por presunto delito de acceso carnal"

El caso de presunto abuso sexual que involucra a Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional, sumó un nuevo capítulo en la noche de este martes. El extremo rompió el silencio por intermedio de un comunicado, luego de que una mujer de 19 años lo acusarara ante la Fiscalía General de la Nación por supuesto delito de acceso carnal.

En un enunciado de prensa firmado por su abogado defensor, Luis Felipe Henríquez del Castillo, se rechazan contundentemente las acusaciones, dejando claro que las mismas no corresponden a la realidad de lo ocurrido. En el documento, el apoderado del jugador agregó que hay absoluta confianza en la inocencia del oriundo de San José del Guaviare.

"Ante la opinión pública, los medios de comunicación y la comunidad deportiva, Luis Felipe Henríquez del Castillo, en su calidad de defensor del señor Nicolás Rodríguez Calderón, jugador del Club Atlético Nacional, se permite informar lo siguiente:

Nicolás Rodríguez fue denunciado por presunto abuso sexual. X de @nacionaloficial

"Rechazamos de manera enfática la denuncia interpuesta contra nuestro representado por el presunto delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Tras un análisis preliminar de los hechos y los elementos de prueba disponibles, sostenemos que las acusaciones no se ajustan a la realidad de lo sucedido", se leyó en primera instancia en el comunicado emitido en los perfiles sociales del futbolista con paso por Orlando City de la MLS.



A continuación se agregó: "Manifestamos nuestra absoluta confianza en la inocencia de Nicolás Rodríguez Calderón. El jugador ha mantenido una conducta personal y profesional ejemplar a lo largo de su carrera, y estamos convencidos de que su buen nombre será restablecido ante los estrados judiciales. Solicitamos a la opinión pública respetar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, evitando juicios paralelos antes de que la justicia se pronuncie".

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Igualmente, en otro de los apartados de la comunicación precisaron que "este equipo jurídico ya se encuentra trabajando en el recaudo de material probatorio contundente que demostrará, más allá de cualquier duda razonable, que nuestro representado no ha cometido conducta punible alguna. Agotaremos todas las instancias legales para desvirtuar los señalamientos en su contra. Es imperativo aclarar que nuestra estrategia de defensa no busca, bajo ninguna circunstancia, revictimizar ni menoscabar la lucha histórica por los derechos de las mujeres. Como defensa y como ciudadanos, rechazamos cualquier forma de violencia de género. No obstante, el respeto a estos derechos no es incompatible con la exigencia de un debido proceso y la búsqueda de la verdad real en un proceso penal".

Por último, complementaron que el jugador de 21 años "se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación y las autoridades competentes para comparecer a cada llamado que se le haga. Nuestro compromiso es con la transparencia y el esclarecimiento expedito de estos hechos".