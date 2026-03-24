"Nosotros en Junior como grupo estamos fuertes, un mensaje de la directiva nos dio tranquilidad"

Junior de Barranquilla le dio en la tarde-noche del martes una alegría a su hinchada, luego de haber derrotado en el Romelio Martínez a Atlético Bucaramanga por 2-0. El 'tiburón' acabó con el invicto del 'leopardo' en la Liga BetPlay I-2026, y con los puntos sumados en casa, ascendió en la tabla de posiciones.

Finalizado el encuentro de la jornada número trece, los protagonistas en cancha generaron las repercusiones del juego, y uno de ellos, fue Luis Fernando Muriel. El de Santo Tomás (Atlántico) sostuvo que los tres puntos sumados contra el conjunto santandereano les permitió tomar confianza como grupo. Y es que tras las derrotas frente a Nacional y Medellín, los dirigidos por Alfredo Arias habían sido cuestionados por su rendimiento, si bien habían triunfado ante Fortaleza, las caídas anteriores lo dejaron en evidencia.

Junior le ganó al Bucaramanga por la fecha 13 de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

"Creo que es más un tema de afuera, nosotros como grupo estamos muy fuertes; este es un grupo que está muy fuerte. No hemos sentido nosotros en la interna, digamos en que alguno estuviera en juego (técnico). Nosotros a este cuerpo técnico, que nos ha dado de verdad mucho y queremos darle mucho. Hoy (martes) creo que el equipo demostró que quiere luchar, que quiere pelear con este cuerpo técnico. En ningún momento nosotros hemos sentido que alguien está en juego y eso es importante", dijo de entrada Muriel Fruto, a los medios de comunicación en la capital del Atlántico, al ser cuestionado sobre si había presión tras el bache negativo.



El delantero con pasado en el Orlando City de la MLS complementó que desde la directiva del 'tiburón' les llegó un mensaje de tranquilidad, un espaldarazo de cara a los retos que se vienen.

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"Hoy (martes) también tuvimos un mensaje bastante claro también de la directiva, que nos dejó a todos con una tranquilidad impresionante y nos permitió afrontar este partido de la mejor manera. Creo que el equipo está tranquilo, estamos trabajando mucho, sabemos de las dificultades que tenemos y queremos sacar esto adelante. Esta victoria nos va a dar mucha tranquilidad para lo que viene. Más que una reunión con la directiva fue un mensaje que llegó, de aliento, de un espaldarazo a todos los jugadores, cuerpo técnico, que seguramente nos hacía mucha falta para entrar como lo hicimos en este partido ", terminó por indicar el delantero del Junior de Barranquilla.

🗣️ “En ningún momentos hemos sentido que adentro alguien está en juego (técnico).



👀 “Hoy tuvimos un mensaje de la directiva, que nos dejó a todos con una tranquilidad impresionante”.



👉 Luis Fernando Muriel en zona mixta. pic.twitter.com/epd7vjV1px — Habla Deportes (@HablaDeportes) March 25, 2026

¿Cómo quedó Junior en la Liga BetPlay I-2026?

Luego de haberle ganado 2-0 al Bucaramanga, el cuadro 'currambero' llegó a 22 puntos y se ubica en el cuarto lugar.