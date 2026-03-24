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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Nosotros en Junior como grupo estamos fuertes, un mensaje de la directiva nos dio tranquilidad"

"Nosotros en Junior como grupo estamos fuertes, un mensaje de la directiva nos dio tranquilidad"

Junior había sido cuestionado por los últimos resultados adversos en Liga BetPlay I-2026, pero este martes retomó el camino del triunfo. El 'tiburón' superó al Bucaramanga.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Junior se impuso a Bucaramanga en el Romelio Martínez por Liga BetPlay I-2026.
Junior se impuso a Bucaramanga en el Romelio Martínez por Liga BetPlay I-2026.
Colprensa

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