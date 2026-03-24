"Imer Machado es un gran trabajador, serio y que trabaja para que los arbitrajes sean buenos"

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló en Orlando, Estados Unidos, con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', en donde la Selección Colombia se enfrentará con Crocia, este 26 de marzo, y uno de los temas que se tocó tuvo que ver con las polémicas arbitrales que se presentan fecha a fecha en la Liga Betplay.

La labor de Imer Machado

"Imer Machado es un gran trabajador, yo no entiendo cada vez que un árbitro se equivoca le echan la culpa a él, es como si un arquero se deja hacer un gol y el culpable es el técnico o un delantero la tira arriba y es culpable el técnico. El tipo que más sufre con los errores suceden es el director de árbitros, Imer Machado. Es un odio de algunas personas por alguien que está ahí y que ellos quisieran estar ahí, los que más critican dicen que ellos sí lo arreglarían. No podemos tener tanta falta de colegaje, Machado es un hombre honesto, serio, que trabaja enormemente para que los arbitrajes sean buenos".

Árbitros colombianos en el Mundial

"En este momento los árbitros del mundial no han sido nombrados, el arbitraje colombiano se tiene demasiado estigmatizado, tenemos 18 partidos por fecha, categoría A y B, que estadísticamente es alto, y habrá uno o dos (cuestionados), y enseguida decimos: 'qué pésimo el arbitraje'. Pero de los otros nadie dice nada. Y es entendible, cuando un árbitro pita bien no es noticia, pero lo volvimos en deporte hablar mal de un arbitro. Sí, hay errores; no los vamos a tapar, pero no podemos decir que hay un arbitraje malo, estamos exagerando mucho. Además, los invito a que miren los lunes después de cada fecha que las noticias son iguales, se equivoco esté o el otro. Hace unos día se formó un problema por una expulsión de Luis Díaz. Pero nadie en ese país estaba destruyendo el arbitraje, pero estamos sensibles".

El momento del arbitraje

"Estamos incendiando las redes, el arbitraje es parte del fútbol, hoy en día se está más expuesto por la tecnología, por eso se denuda cualquier error, pero hemos invertido muchísimo dinero en capacitación, en instructores internacionales, la FCF invirtió cerca de 5 mil millones de pesos en esos cursos, hicimos 17 cursos: A, B, femenina, masculina, y yo si creo que ha mejorado enormemente, pero creo que las fallas seguirán".



Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) AFP