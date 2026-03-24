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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Imer Machado es un gran trabajador, serio y que trabaja para que los arbitrajes sean buenos"

"Imer Machado es un gran trabajador, serio y que trabaja para que los arbitrajes sean buenos"

Las polémicas de los arbitrajes en el fútbol colombiano han sido constantes fecha a fecha y desde la FCF se dio una declaración contundente. Destacan a Imer Machado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Ímer Machado
Ímer Machado, exárbitro - Foto:
Colprensa

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