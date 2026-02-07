Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Fortaleza 1-1 Santa Fe

La Liga BetPlay I-2026 no se detiene. El pasado viernes 6 de febrero, se abrió el telón de la quinta jornada, que sufrió algunos cambios. Debido al mal estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín, Dimayor sancionó a la plaza y decidió que los próximos tres partidos que se fueran a disputar allí, quedarían aplazados.

Es así como los juegos entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, y Fortaleza contra América de Cali, no se pudieron llevar a cabo en las fechas programadas. Así las cosas, ni el 'verdolaga' ni el 'escarlata' vieron acción, mientras que el 'león' y los 'amix' aprovecgaron para adelantar su compromiso de la novena jornada de la Liga.

Este sábado 7 de febrero, en el estadio Metropolitano de Techo, las escuadras bogotanas firmaron un empate 1-1, con goles de Jhonier Salas y Nahuel Bustos. A primera hora, pero por la fecha 5, en un partido épico, Águilas Doradas venció 3-2 a Cúcuta Deportivo. Posteriormente, Llaneros le quitó el invicto a Tolima, al ganarle 0-1.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

Posición Equipo PTS PJ DG 1 Inter de Bogotá 10 5 0 2 Pasto 10 5 0 3 Bucaramanga 9 5 +6 4 Llaneros 9 5 +3 5 Tolima 8 5 +3 6 Águilas Doradas 8 5 +1 7 América 7 4 +3 8 Santa Fe 7 5 +1 9 Fortaleza 7 5 +1 10 Atlético Nacional 6 2 +5 11 Deportivo Cali 6 4 +3 12 Once Caldas 6 4 +1 13 Junior 6 3 0 14 Jaguares 4 3 0 15 Cúcuta 2 5 -3 16 Deportivo Pereira 2 4 -3 17 Medellín 2 5 -4 18 Millonarios 1 4 -3 19 Boyacá Chicó 1 4 -6 20 Alianza 1 4 -8

Resultados de la fecha 5 de la Liga BetPlay I-2026

Deportivo Pasto 0-0 Atlético Bucaramanga

Independiente Medellín 1-2 Internacional de Bogotá

Águilas Doradas 3-2 Cúcuta Deportivo

Deportes Tolima 0-1 Llaneros

Deportes Tolima perdió su invicto en la Liga BetPlay I-2026, tras perder con Llaneros Colprensa

Resultados de la fecha 9 de la Liga BetPlay I-2026

Fortaleza 1-0 Independiente Santa Fe

Programación de la fecha 5 de la Liga BetPlay I-2026

Alianza vs. Once Caldas

Día: domingo 8 de febrero.

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau.



Deportivo Cali vs. Millonarios

Día: domingo 8 de febrero.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Palmaseca.

Jaguares vs. Deportivo Pereira

Día: domingo 8 de febrero.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Jaraguay.