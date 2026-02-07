Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Fortaleza 1-1 Santa Fe

Publicidad
La Liga BetPlay I-2026 no se detiene. El pasado viernes 6 de febrero, se abrió el telón de la quinta jornada, que sufrió algunos cambios. Debido al mal estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín, Dimayor sancionó a la plaza y decidió que los próximos tres partidos que se fueran a disputar allí, quedarían aplazados.
Es así como los juegos entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, y Fortaleza contra América de Cali, no se pudieron llevar a cabo en las fechas programadas. Así las cosas, ni el 'verdolaga' ni el 'escarlata' vieron acción, mientras que el 'león' y los 'amix' aprovecgaron para adelantar su compromiso de la novena jornada de la Liga.
Este sábado 7 de febrero, en el estadio Metropolitano de Techo, las escuadras bogotanas firmaron un empate 1-1, con goles de Jhonier Salas y Nahuel Bustos. A primera hora, pero por la fecha 5, en un partido épico, Águilas Doradas venció 3-2 a Cúcuta Deportivo. Posteriormente, Llaneros le quitó el invicto a Tolima, al ganarle 0-1.
|Posición
|Equipo
|PTS
|PJ
|DG
|1
|Inter de Bogotá
|10
|5
|0
|2
|Pasto
|10
|5
|0
|3
|Bucaramanga
|9
|5
|+6
|4
|Llaneros
|9
|5
|+3
|5
|Tolima
|8
|5
|+3
|6
|Águilas Doradas
|8
|5
|+1
|7
|América
|7
|4
|+3
|8
|Santa Fe
|7
|5
|+1
|9
|Fortaleza
|7
|5
|+1
|10
|Atlético Nacional
|6
|2
|+5
|11
|Deportivo Cali
|6
|4
|+3
|12
|Once Caldas
|6
|4
|+1
|13
|Junior
|6
|3
|0
|14
|Jaguares
|4
|3
|0
|15
|Cúcuta
|2
|5
|-3
|16
|Deportivo Pereira
|2
|4
|-3
|17
|Medellín
|2
|5
|-4
|18
|Millonarios
|1
|4
|-3
|19
|Boyacá Chicó
|1
|4
|-6
|20
|Alianza
|1
|4
|-8
Alianza vs. Once Caldas
Día: domingo 8 de febrero.
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavajeau.
Deportivo Cali vs. Millonarios
Día: domingo 8 de febrero.
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Palmaseca.
Jaguares vs. Deportivo Pereira
Día: domingo 8 de febrero.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Jaraguay.