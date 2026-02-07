Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Jugador se desplomó y convulsionó en partido contra Flamengo; salió en ambulancia

Jugador se desplomó y convulsionó en partido contra Flamengo; salió en ambulancia

Momento de tensión y preocupación, se vivió en el Maracaná, estadio donde juega Flamengo, luego de que un futbolista de Sampaio Correa cayera al suelo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de feb, 2026
Comparta en:
Alexandre, de Sampaio Corrêa, se desplomó y convulsionó en partido contra Flamengo
Alexandre, de Sampaio Corrêa, se desplomó y convulsionó en partido contra Flamengo
Captura de pantalla de video

Publicidad

Publicidad

Publicidad