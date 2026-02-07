Jugador se desplomó y convulsionó en partido contra Flamengo; salió en ambulancia

Flamengo no tuvo problemas para imponerse por 8-1 sobre Sampaio Correa, por la fecha 6 del grupo A del Campeonato Carioca. Sin embargo, el resultado y desarrollo del compromiso pasaron a un segundo plano, luego de que se presentara un momento de preocupación y tensión por lo ocurrido con el jugador, Alexandre, al minuto ocho.

Mientras que disputaban el balón en el sector derecho del campo, el futbolista cayó al suelo en la mitad de la cancha. De inmediato, compañeros, rivales y árbitro se preocuparon, pararon el encuentro y dieron ingreso a los cuerpos médicos. Y es que no solo se desplomó, sino que también convulsionó, dejando imágenes sensibles.

Alexandre fue inmovilizado, lo subieron en una camilla y salió en ambulancia del estadio Maracaná. El partido se reanudó a los 27 minutos del primer tiempo, pero con la atención puesta en la evolución del jugador de Sampaio Correa.

Así fue el momento donde Alexandre convulsionó en Flamengo vs. Sampaio Correa

Momento em que o jogador Alexandre, do Sampaio Corrêa, cai em campo com convulsões. Jogo contra o Flamengo pelo campeonato Carioca 2026. Melhoras e plena recuperação para ele. pic.twitter.com/UyhHlHsiPj — MArc Kevinho. (@MPz1963) February 8, 2026