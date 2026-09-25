Malas noticias en el Medellín; parte médico de Juan Fernando Quintero genera alerta

Independiente Medellín es uno de los equipos que está metido entre los ocho primeros lugares de la Liga de BetPlay II-2026 y qué ha venido de menos más con la idea y el estilo del entrenador Amaranto Perea. En cuanto a la plantilla, el jugador que estaba marcando la diferencia era Juan Fernando Quintero, sin embargo, este viernes entregaron malas noticias sobre su estado de físico.

A través de un comunicado en redes sociales, Medellín reveló el parte médico con la lesión puntual que presenta el talentoso volante, aunque eso sí, sin dar el tiempo exacto que estará de baja.

"El departamento médico del Deportivo Independiente Medellín informa que tras realizar los estudios complementarios, Juan Fernando Quintero presenta una lesión muscular del recto femoral izquierdo. Su incapacidad dependerá de su evolución clínica", se lee en la misiva.

🔴🔵 Reporte médico Juan Fernando Quintero:https://t.co/5DKdRMakhh — DIM (@DIM_Oficial) September 25, 2026

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Quintero ya había generado dudas desde el pasado martes 22 de septiembre, en la victoria 2-1 sobre Jaguares, en el Atanasio Girardot. El número 8 fue titular, no obstante, fue sustituido a los 40 minutos, por una lesión. Yony González fue el encargado de ocupar su lugar.



El canterano del Envigado ya había sufrido una fuerte entrada en el partido anterior al de los 'felinos'. Contra Atlético Bucaramanga, en el Américo Montanini, apenas a los cuatro minutos, Quintero sacó un remate de media distancia y Fabry Castro llegó tarde y lo impactó en la canilla. El mediocampista se retorció de dolor sobre la grama. Por fortuna, en ese ocasión no pasó a mayores e incluso marcó de penalti su primer gol en su regreso al conjunto 'poderoso'.

Por lo pronto, habrá que esperar como evoluciona y si el Medellín entrega nuevo detalles sobre su recuperación. La baja es sensible, puesto que al rojo se le viene una seguidilla de partidos importantes y con rivales de peso. Este sábado visitan al Junior, el martes reciben a Millonarios, en la presentación oficial de Jackson Martínez y el 5 de octubre enfrentan a Independiente Santa Fe en el Atanasio Girardot.