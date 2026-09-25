Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Malas noticias en el Medellín; parte médico de Juan Fernando Quintero genera alerta

Malas noticias en el Medellín; parte médico de Juan Fernando Quintero genera alerta

Independiente Medellín sorprendió este viernes a sus hinchas con un comunicado sobre el estado de salud de Juan Fernando Quintero luego de la lesión que sufrió contra Jaguares el pasado martes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2026
Comparta en:
Juan Fernando Quintero en Bucaramanga vs. Medellín.
Juan Fernando Quintero en Bucaramanga vs. Medellín.
Archivo.

Independiente Medellín es uno de los equipos que está metido entre los ocho primeros lugares de la Liga de BetPlay II-2026 y qué ha venido de menos más con la idea y el estilo del entrenador Amaranto Perea. En cuanto a la plantilla, el jugador que estaba marcando la diferencia era Juan Fernando Quintero, sin embargo, este viernes entregaron malas noticias sobre su estado de físico.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

A través de un comunicado en redes sociales, Medellín reveló el parte médico con la lesión puntual que presenta el talentoso volante, aunque eso sí, sin dar el tiempo exacto que estará de baja.

Últimas noticias

Deportivo Cali y Santa Fe definen este sábado al campeón de la Liga Femenina 2026.
Fútbol Colombiano

Deportivo Cali vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO por TV la gran final de la Liga Femenina 2026

Alberto Gamero
Fútbol Colombiano

Alberto Gamero; "no es fácil tener esa autoridad de Millonarios frente a Nacional"

"El departamento médico del Deportivo Independiente Medellín informa que tras realizar los estudios complementarios, Juan Fernando Quintero presenta una lesión muscular del recto femoral izquierdo. Su incapacidad dependerá de su evolución clínica", se lee en la misiva.

Publicidad

Quintero ya había generado dudas desde el pasado martes 22 de septiembre, en la victoria 2-1 sobre Jaguares, en el Atanasio Girardot. El número 8 fue titular, no obstante, fue sustituido a los 40 minutos, por una lesión. Yony González fue el encargado de ocupar su lugar.

El canterano del Envigado ya había sufrido una fuerte entrada en el partido anterior al de los 'felinos'. Contra Atlético Bucaramanga, en el Américo Montanini, apenas a los cuatro minutos, Quintero sacó un remate de media distancia y Fabry Castro llegó tarde y lo impactó en la canilla. El mediocampista se retorció de dolor sobre la grama. Por fortuna, en ese ocasión no pasó a mayores e incluso marcó de penalti su primer gol en su regreso al conjunto 'poderoso'.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Por lo pronto, habrá que esperar como evoluciona y si el Medellín entrega nuevo detalles sobre su recuperación. La baja es sensible, puesto que al rojo se le viene una seguidilla de partidos importantes y con rivales de peso. Este sábado visitan al Junior, el martes reciben a Millonarios, en la presentación oficial de Jackson Martínez y el 5 de octubre enfrentan a Independiente Santa Fe en el Atanasio Girardot.

Francia superó 1-0 a Turquía en la fecha 1 de Nations League.
Gol Caracol

Francia y un debut agridulce de Zidane; 1-0 sobre Turquía en Nations League y lesión de Mbappé

Alberto Gamero
Fútbol Colombiano

Alberto Gamero; "no es fácil tener esa autoridad de Millonarios frente a Nacional"

James Rodríguez, jugador de Atlético Nacional.
Fútbol Colombiano

"Si no se llamara James Rodríguez, no hubiese jugado contra Millonarios; casi que caminaba"

Publicidad

Relacionados

América de Cali

Juan Fernando Quintero

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad