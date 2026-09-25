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Gol Caracol  / Ciclismo  / Daniel Felipe Martínez volvió a ganar después de dos años y medio; lo hizo en el Tour de Croacia

Daniel Felipe Martínez volvió a ganar después de dos años y medio; lo hizo en el Tour de Croacia

Este viernes, el colombiano Daniel Felipe Martínez ganó la cuarta etapa del Tour de Croacia 2026, tras imponerse al esprint. ¡Todos los detalles acá!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2026
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Daniel Felipe Martínez ganó la etapa 4 del Tour de Croacia 2026.
Daniel Felipe Martínez ganó la etapa 4 del Tour de Croacia 2026.
Tour de Croacia 2026.

En la cuarta etapa del Tour de Croacia, que se incorporó al calendario de la UCI ProSeries esta temporada, Daniel Felipe Martínez siguió un ataque de Domen Novak a 39 kilómetros de la meta, al que también se sumó Louis Verwaeke. El trío logró una ventaja de hasta un minuto sobre el pelotón antes de que Aimé De Gendt se uniera a ellos para formar un grupo de cuatro.

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A 15 kilómetros de la meta, Daniel y sus compañeros de escapada alcanzaron a Lennard Kämna, el último ciclista que quedaba de la escapada original. La ventaja sobre el pelotón se fue reduciendo gradualmente, pero los líderes aguantaron para disputarse la victoria de etapa entre ellos. Sam Maisonobe fue el único ciclista que logró alcanzar al grupo de cabeza más adelante, pero ya no tenía fuerzas para disputar la victoria.

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A 15 kilómetros de la meta, Daniel y sus compañeros de escapada alcanzaron a Lennard Kämna, el último ciclista que quedaba de la escapada inicial. La ventaja sobre el pelotón se fue reduciendo poco a poco, pero los líderes aguantaron para disputarse la victoria de etapa entre ellos. Sam Maisonobe fue el único ciclista que logró alcanzar al grupo de cabeza más adelante, pero ya no tenía fuerzas para luchar por la victoria.

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Daniel, por su parte, realizó el sprint más potente y se adjudicó su primera victoria de etapa en dos años y medio. Desde el 18 de febrero de 2024 no sabía lo que era ganar. En esa ocasión ganó la quinta y última etapa de la Vuelta al Algarve, en la cual fue subcampeón por detras de Remco Evenepoel.

Daniel Felipe Martínez ganó la etapa 4 del Tour de Croacia 2026.
Daniel Felipe Martínez ganó la etapa 4 del Tour de Croacia 2026.
Tour de Croacia 2026.

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La etapa de 160 kilómetros entre Pula y Rijeka tuvo, en última instancia, poco impacto en la clasificación general, ya que el grupo perseguidor se acercó a menos de 15 segundos de los líderes. Adrien Boichis ocupa el quinto lugar en la general tras terminar cuarto en un final montañoso el día anterior. Por su parte, Martínez escaló doce posiciones y se ubica en la casilla 11° a 1:01 del líder Tobias Svarre.

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"La etapa fue muy exigente porque muchos ciclistas intentaron sumarse a la escapada. Mi equipo tuvo una buena estrategia: neutralicé todos los intentos peligrosos y aproveché mi oportunidad para ganar. Siempre es agradable ganar, especialmente después de tanto tiempo. Vine a esta carrera con el objetivo de ganar una etapa", fueron las palabras de Daniel, tras alzar los brazos en línea de meta.

Clasificación de la etapa 4 de A través de Croacia 2026

  1. Daniel Felipe Martínez — Red Bull - BORA - hansgrohe — 3:43:19
  2. Louis Vervaeke — Soudal Quick-Step — 3:43:19
  3. Domen Novak — UAE Team Emirates - XRG — 3:43:19
  4. Aimé De Gendt — Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team — 3:43:19
  5. Sam Maisonobe — Cofidis — 3:43:19
  6. Ilan Van Wilder — Soudal Quick-Step — +0:15
  7. Edoardo Zambanini — Bahrain - Victorious — +0:15
  8. Thomas Pesenti — Team Polti VisitMalta — +0:15
  9. Dario Giuliano — Team Polti VisitMalta — +0:15
  10. Joseph Pidcock — Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team — +0:15
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