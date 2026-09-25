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Gol Caracol  / Inesperada decisión sobre Kylian Mbappé, tras lesionarse con Francia; "no está bien"

Inesperada decisión sobre Kylian Mbappé, tras lesionarse con Francia; "no está bien"

Zinedine Zidane, DT de la Selección Francia, reveló en rueda de prensa novedades sobre el estado físico de Kylian Mbappé después de lesionarse contra Turquía.

Por: EFE
Actualizado: 25 de sept, 2026
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Kylian Mbappé se lesionó en Turquía vs. Francia.
Kylian Mbappé se lesionó en Turquía vs. Francia.
afp.

Zinedine Zidane, que se estrenó este viernes como seleccionador de Francia, con un triunfo en Turquía (0-1) en la Liga de Naciones, reconoció que la lesión de Kylian Mbappé "no pinta bien" y aventuró que el delantero volverá a Madrid.

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"No, no va bien. Mbappe no está bien", dijo al final del partido ante Turquía en la gran preocupación de la selección bleu y que empañó la primera victoria de Francia con Zidane en el banquillo.

Kylian Mbappé fue sustituido por Désiré Doué.
Kylian Mbappé fue sustituido por Désiré Doué.
afp.

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"Hubo hipertensión en la rodilla a causa del disparo", añadió Zidane. "Creo que regresará a Madrid." "No correremos ningún riesgo", dijo Zidane.

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La lesión de Mbappe es la gran preocupación de Francia. El autor del primer gol de la era Zidane se lesionó solo, en el minuto 59, tras marcar el único tanto del partido. Se tocó la rodilla izquierda con gestos de dolor. Después, intentó volver al campo tras ser atendido pero momentos después se tiró al suelo, se tapó la cara e hizo gestos de que se había roto.

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