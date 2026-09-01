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¿Por qué Junior eligió a Sebastián Viera como técnico?; la explicación de uno de los dueños del club

Sebastián Viera llega a Junior de Barranquilla para apagar el incendio, en medio de la crisis de resultados que tiene al actual campeón de Colombia con 2 puntos de 15 posibles.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 1 de sept, 2026
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Sebastián Viera en Junior de Barranquilla
Sebastián Viera en Junior de Barranquilla
X @JuniorClubSA

A solo horas de la destitución de Alfredo Arias como entrenador del Junior de Barranquilla; justamente en el club 'tiburón', anunciaron a Sebastián Viera como nuevo DT del equipo, por lo menos hasta diciembre de este año.

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Y justamente, para explicar las razones por las cuales se eligió al uruguayo por encima de otras opciones, tales como la de Alberto Gamero; en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' habló el presidente del equipo 'currambero'.

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Sin embargo, Antonio Char inició revelando las causas de la salida de Alfredo Arias, quien venía de ser bicampeón del fútbol colombiano: "Se tomó la decisión por lo que ha venido ocurriendo en este presente torneo y en la oportunidad que tuvimos de disputar la Copa Colombia, que en total fueron siete partidos. Lo ocurrido en esos siete juegos, fue la razón".

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"La decisión no fue tomada antes; se tomó terminado el partido con Santa Fe, pero no, las declaraciones de Alfredo Arias en rueda de prensa no se tuvieron en cuenta para tomar la decisión. Lo que nosotros estábamos analizando básicamente el comportamiento del equipo, a través de estos primeros siete partidos que disputó, en este semestre", complementó el presidente de Junior, en charla con 'Blog Deportivo'.

¿Por qué Sebastián Viera es el elegido para sustituir a Alfredo Arias?

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"Consideramos que Sebastián Viera es una persona que ha hecho acá cosas en el club, fue el capitán por muchos años cuando el equipo logró cosas importantes; y luego, él se ha venido formando, un proceso cada día de crecimiento y esto, añadido a alguna experiencia que ha tenido como técnico, se avaló para tenerlo en cuenta en esta posibilidad".

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¿Alberto Gamero en algún momento fue opción real?

"En realidad, pudimos haber analizado dos o tres nombres, pero básicamente nos inclinamos por Viera, que es con quien más avanzamos en las negociaciones. Con Alberto Gamero tuvimos algún contacto, pero solamente no fue un contacto como para más allá o pensar que se iba a concretar algo".

¿Le tendrán paciencia a Sebastián Viera en el Junior?

"A Sebastián Viera se le va a aguantar el proceso, es lo que esperamos. Viera firmó hasta diciembre. Sabemos cómo le gustan a Viera armar sus equipos; creo que tiene una buena idea de juego y lo ideal es que la pueda aplicar en Junior y que pueda ser exitosa".

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