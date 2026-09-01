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Gol Caracol  / Lamine Yamal zanja el debate sobre Julián Álvarez: "Estoy muy contento con la plantilla"

Lamine Yamal zanja el debate sobre Julián Álvarez: "Estoy muy contento con la plantilla"

Lamine Yamal no dudó en reconocer la calidad del atacante, aunque zanjó cualquier debate sobre nuevos fichajes mostrando su total confianza en el plantel actual del Barcelona.

Por: EFE
Actualizado: 1 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Lamine Yamal, figura del Barcelona.
Lamine Yamal, figura del Barcelona.
AFP

Lamine Yamal, delantero internacional español del Barcelona, opinó este martes 1 de septiembre que el argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, es "un gran jugador", aunque evitó pronunciarse sobre su posible incorporación al equipo 'azulgrana' al decir que está "muy contento con la plantilla que tiene".

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El atacante del Barcelona, campeón del mundo y de Europa con la Selección de España dijo durante su presencia en la Gala AFE celebrada en Madrid que en este inicio de temporada "se está viendo al equipo muy bien y no están faltando goles".

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Uno de los jugadores que está deseando vestir los colores del Barcelona es el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, pero su traspaso al equipo catalán se antoja difícil debido a la negativa del conjunto 'rojiblanco' para negociar su salida.

Lamine Yamal, figura del Barcelona.
Lamine Yamal, figura del Barcelona.
Barcelona.

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"Obviamente Julián es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos", apuntó Lamine, cuyo objetivo esta temporada es "ganar la Champions League" y seguir ampliando un palmarés al que se ha incorporado recientemente la Copa del Mundo con España.

"Todos los días que te levantas y eres campeón del mundo y eres muy feliz. La victoria con Portugal o Francia nos hizo creer que podíamos ser campeones y me quedo con eso. Soy muy feliz", subrayó el 'crack' del fútbol club Barcelona.

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¿Qué pasó con Julián Álvarez?

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Finalmente, el delantero argentino Julián Álvarez se quedará en el Atlético de Madrid al menos hasta el próximo mercado de pases, tras cerrarse las opciones de su traspaso al Fútbol Club Barcelona. El otro equipo que lo pretendía era el Arsenal.

¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?

El calendario del fútbol español indica que será este domingo 6 de septiembre de 2026 cuando visite al Valencia por la cuarta jornada de LaLiga. El encuentro se disputará en el Estadio de Mestalla, a las 9:15 de la mañana, en horario de Colombia.

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