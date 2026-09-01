"Con Selección Colombia Sub-20 se metió un hincha desnudo y me quería abrazar, me buscó a mí"

En un segundo plano quedó el 2-0 de la Selección Colombia sobre Italia, en el Mundial Sub-20 de Holanda 2005. También sucedió lo mismo con los goles de Wason Rentería y de Freddy Guarín. En el camerino del equipo dirigido por Eduardo Lara solamente se habló de un hincha desnudo que irrumpió desnudo a la cancha del estadio Willem II en Tilburg, con una peluca mona que parecía evocar al legendario Carlos Valderrama.

Dicho hombre se fue cerca de Rentería Cuesta, quien recientemente recordó ese curioso momento en el 'Anecdotario' de Gol Caracol. "Se estaba jugando contra Italia y ese sujeto se había comprometido con la novia, se le había declarado, pero apareció sin ropa. De un momento a otro, me di cuenta que él pasó al lado mío y me quería abrazar", dijo el exjugador chocoano, que ahora se encuentra radicado en Bogotá, atendió temas personales.

El atacante de paso por Millonarios, Santos, Internacional, de Brasil, y Porto, de Portugal, entre otros, dejó escapar una sonrisa y siguió con el relato. Así dijo que "ya había hecho gol a los italianos, íbamos ganando 1-0, porque el otro gol fue de 'Guaro' y ese 'man' apareció de la nada. Yo estaba de espalda y no buscaba a nadie más, solamente a mí. Lo vi de reojo, lo veía con ganas de abrazarme o tocarme".

Wason Rentería; ex jugador de la Selección Colombia Fotografía de:

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El hecho duró varios minutos y Wason Rentería no sabía como salir del engorroso episodio, quizá el más anecdótico que vivió en su carrera. Sin embargo, confesó que pensó en algún momento empujar al hincha. "A lo último, le amagué como que le iba a meter el brazo y cuando él vio que yo reaccioné, ahí se fue para el otro lado y ya quedó eso como una anécdota", complementó.



Las bromas en contra de Wason Rentería no faltaron en la Selección Colombia Sub-20

"Todos los muchachos de la Selección me decían que por qué no me dejé abrazar de ese man. También, hasta el 'profe' (Eduardo) Lara me jodía, que por qué no me había dejado abrazar. Yo le decía: “profe, no; el man venía desnudo. ¿Déjame yo abrazar a un man de esos?, yo no”, agregó Rentería sobre las reacciones en el camerino y en el hotel de concentración del seleccionado colombiano, después de lo sucedido en el duelo contra los italianos.