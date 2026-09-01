Carlos 'el Pibe' Valderrama cumple 65 años, entre partidos de exhibición y compromisos comerciales

A pesar de haberse retirado de los terrenos de juego hace más de dos décadas,Carlos 'el Pibe' Valderrama sigue inspirando a muchos talentos en el balompié, continúa siendo ese eterno '10' de la Selección Colombia; esa magia con el balón y su 'parla' directa, están aún vigentes, intactos. Sus conceptos sobre fútbol son sagrados, es más que una voz autorizada.

Un día como hoy 2 de septiembre, pero de 1961 nació en la ciudad de Santa Marta el que es considerado uno de los mediocampistas más importantes en la historia del fútbol profesional colombiano y de Sudamérica. Incluso, Pelé lo incluyó en la lista de los 100 mejores futbolistas vivos del mundo en el 2004. Por eso, esta fecha es muy especial, porque celebra un nuevo natalicio, el popular 'Mono' festeja su cumpleaños número 65.

Carlos 'El Pibe' Valderrama, histórico del fútbol colombiano y mundial. AFP

Precisión y liderazgo

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Si hay algo que lo hizo caracterizar en el tapete verde al del barrio El Pescaíto fue su visión en el campo de juego, su precisión en los pases, ese fútbol de pausa y muy estiloso, pero sobre todo su liderazgo. Todas esas cualidades hoy en día no paran de ser resaltadas y recordadas en cada programa o magazine donde 'el Pibe' es invitado para repasar su brillante carrera deportiva; sus anécdotas son estupendas de escuchar.



Y es que Valderrama Palacio lideró una de las generaciones más importantes de la 'tricolor', la de la década del 90. Encabezó el 'barco' en los Mundiales de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98, y aunque no ganó ningún título con la Selección Colombia, sí fue distinguido con múltiples galardones individuales como el de Mejor Futbolista de América, otorgado por el diario 'El País' de Uruguay, mismo que recibió en dos ocasiones: 1987 y 1993.

Igualmente, obtuvo el Premio Golden Foot, reconocimiento entregado en Mónaco en 2013 por su trayectoria y por dejar una huella imborrable en el fútbol mundial. Pero allí no paran sus distinciones, ya que en el 2014 su nombre fue incluido en el selecto Salón de la Fama del Fútbol Internacional, en Pachuca, México, siendo el primer colombiano en recibir este honor.

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Por otro lado, en el fútbol colombiano es recordado por su exitoso y laureados pasos en Deportivo Cali y el Junior de Barranquilla, y a nivel internacional, con el Montpellier, escuadra con el que levantó una Copa de Francia.

Entre partidos de exhibición e imagen comercial

En la actualidad, 'el Pibe' ha tomado un rol importante como analista deportivo en importantes cadenas. No sólo comparte sus conceptos y opiniones, también evoca anécdotas de su vida y obra en el balompié.

Carlos 'el Pibe' Valderrama, histórico de la Selección Colombia, en un entrenamiento en su época como futbolista profesional AFP

De otro lado, Valderrama no desaprovecha su melena inconfundible para ser estelar en múltiples campañas comerciales, su frase épica: 'todo bien, todo bien' se lleva los reflectores en los mismos. Además de ser invitado especial a partidos de exhibiciones de leyendas, siendo uno de los más recientes el que se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín el pasado 21 de agosto, un juego para recaudar fondos por los damnificados del terremoto de nuestro país.