Sigue la polémica por penalti que reclamó Falcao García, en Millonarios vs. Santa Fe

Millonarios y Santa Fe empataron 1-1 este domingo en El Campín en el clásico bogotano, en una jornada 16 de la liga colombiana marcada por los duelos regionales y la tensión en la pelea por entrar al grupo de los ocho que se clasificarán a la disputa del título. Sobre el final del encuentro hubo una polémica acción entre Falcao García y Daniel Torres, que desde el club 'embajador' tacharon como penalti, aunque el árbitro Andrés Rojas no lo sancionó.

El partido tuvo una primera parte con pocas ocasiones de gol pero todo cambió en el segundo tiempo, cuando Sebastián Valencia adelantó a Millonarios en el minuto 60 tras un pase desde la banda del capitán David Macalister Silva. Aunque el equipo local tuvo algunos momentos mejores, no logró marcar el segundo gol y Santa Fe empató con una anotación de Hugo Rodallega.

Después del encuentro, Falcao García habló en rueda de prensa y dejó una frase que generó controversia. "No se cual es el miedo de que le piten un penalti a Millonarios", dijo el samario. Este lunes, esa acción ha sido tema de debeta en los portales y en 'Jugada Maestra', de Ditu, no fue la excepción. El exárbitro y ahora analista, Jorge Ramírez, dio su punto de vista y le dio la razón al colegiado Rojas. "Es una jugada muy gris, Andrés está muy bien ubicada, ve toda la jugada. El jugador de Santa Fe hace el mismo salto de Falcao, se dirige hacia la pelota y ninguno de los dos la alcanza. También creo que puede desestabilizar a Falcao, yo me quedo con la decisión de que no fue penalti, no fue un error obvio", dijo de entrada.

Por si no fuera suficiente, Ramírez agregó que Santa Fe debió quedar con un jugador menos en dado caso de que dieran el penalti. "Además, si sanciona, era expulsión porque era oportunidad manifiesta de gol", concluyó.



Lo cierto es que este resultado deja a Millonarios, dirigido por el argentino Fabián Bustos, séptimo con 22 puntos, aún dentro del grupo de los ocho, mientras que Santa Fe, bajo la conducción del uruguayo Pablo Repetto, es duodécimo con 20 unidades y obligado a recortar distancia en las cuatro fechas que quedan.