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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Sigue la polémica por penalti que reclamó Falcao García, en Millonarios vs. Santa Fe

Sigue la polémica por penalti que reclamó Falcao García, en Millonarios vs. Santa Fe

En el programa 'Jugada Maestra', de Ditu, tocaron el controversial tema que se presentó en una jugada en el clásico, en una acción en la que Falcao García fue desestabilizado por Daniel Torres.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Acción de juego entre Falcao García y Daniel Torres.
Acción de juego entre Falcao García y Daniel Torres.
Archivo.

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