Pablo Repetto, dolido por el 1-1 de Once Caldas vs. Santa Fe; "Teníamos el triunfo en las manos"

Independiente Santa Fe sumó un empate 1-1 frente a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, por la segunda fecha de la Liga BetPlay I-2026, en un partido exigente que dejó sensaciones encontradas para el equipo dirigido por Pablo Repetto, que sigue en proceso de construcción tras la reciente conquista de la Superliga.

El técnico uruguayo analizó el rendimiento de su equipo y el contexto en el que se produjo el resultado. “Estamos conformando el equipo con un poco de trabajo y en medio de una seguidilla de partidos. Hoy llegamos después de haber conseguido el título de la Superliga, con pocos días de recuperación. Pero el equipo se mostró muy bien, con cosas muy buenas. Nos costó mucho en los primeros minutos, sobre todo por la banda derecha de ellos, que es muy fuerte. En el segundo tiempo corregimos, hacemos el gol, parecía todo encaminado a favor de nosotros y, en la última jugada, nos empataron y nos quitan esos puntos que eran importantes”.

Once Caldas vs. Independiente Santa Fe. COLPRENSA.

Repetto destacó que el trámite del partido fue equilibrado y que ambos equipos buscaron el triunfo. “Los dos equipos buscamos el resultado. Quizás cuando ellos hacen el gol, no se veía tan claro por dónde. Ellos tenían prácticamente el mismo equipo del año pasado, con más días de recuperación, y nosotros estamos incorporando algunos jugadores. En situaciones de gol fue parejo, pero no me voy conforme porque teníamos la victoria en nuestras manos”.



Más allá del resultado, el entrenador insistió en que el proceso está en marcha y que el enfoque del equipo debe ser progresivo, sin apresurarse en los objetivos internacionales. “Yo todavía no pienso en la Copa Libertadores, porque falta mucho por jugar. Sí hay que hacer un trabajo de hormiga, del día a día, de mejorar el aspecto táctico. La idea es que los jugadores que llegaron vayan obteniendo un mejor ritmo para lograr un mayor potencial y ya veremos en qué nivel estamos cuando nos toque jugar la Copa Libertadores”.

Finalmente, Repetto resaltó la dificultad del compromiso en Manizales y la actitud de sus dirigidos. “No era un partido fácil, porque enfrentábamos a un gran equipo como Once Caldas, pero teníamos otro rival, que era el hecho de haber salido campeones de la Superliga. Hoy el equipo mostró madurez en ese sentido”.