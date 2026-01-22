Santa Fe no para tras ganar la Superliga; anunció refuerzo con cartel internacional

Independiente Santa Fe no para de confeccionar su plantel para este 2026. Luego de adjudicarse el título de la Superliga el miércoles anterior, el 'león' le dio la bienvenida a un nuevo integrante para la defensa; el anuncio lo realizó a través de sus plataformas digitales.

El cuadro que dirige Pablo Repetto comunicó la incorporación de Juan Sebastián Quintero, defensor vallecaucano de 30 años y quien llegará aportar su experiencia a la zaga 'cardenal'.

“Juan Sebastián Quintero se une a la defensa del León. El zaguero ha tenido experiencia internacional en España y Brasil. ¡Bienvenido!“, se leyó en la red de 'X' de la institución santafereña.

El fichaje de Quintero Fletcher se venía negociando hace algunos días, y tras llegar a un acuerdo con las directivas de Santa Fe, se cerró su vinculación este jueves 22 de enero.



Recordemos que el zaguero militó en el 2025 en Deportivo Pereira, y antes había vestido los colores del Deportivo Cali. En ambas instituciones tuvo estadías breves debido a problemas salariales. Ahora, espera empezar una nueva historia con la camiseta de Santa Fe, escuadra que este 2026 no sólo enfrentará los torneos locales, sino que también tendrá participación internacional en la Copa Libertadores.

¡𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚́𝐧 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨 se une a la defensa del León 🦁!



El zaguero ha tenido experiencia internacional en España 🇪🇸 y Brasil 🇧🇷



¡Bienvenido 🇮🇩! pic.twitter.com/eQH2RnAE4k — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 22, 2026

¿Cuáles son los otros fichajes de Santa Fe en este 2026?

Los otras incorporaciones del primer campeón del fútbol colombiano son: Franco Fagúndez, Helibelton Palacios, Kilian Toscano, Luis Palacios, Nahuel Bustos y Edwin Mosquera. A ellos se sumó Juan Sebastián Quintero.

¿En qué equipos ha jugado Juan Sebastián Quintero?

Deportivo Cali: Tuvo varias etapas en los 'azucareros' (2013-2017, 2018, 2025).

Sporting de Gijón (España): Jugó cedido en la temporada 2017-2018 en la segunda división española.

Fortaleza (Brasil): 2019-2022

Juventude (Brasil): cedido desde Fortaleza en 2021.

Vasco da Gama (Brasil): cedido en 2022.

Deportivo Pereira: 2023 y parte de 2025.

Vila Nova (Brasil): 2024.

Con el Deportivo Cali, Juan Sebastián Quintero levantó los títulos de Superliga en 20214 y de Liga I-2015.

