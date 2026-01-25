A Santa Fe le aguaron la fiesta sobre el final; agónico empate 1-1 con Once Caldas

Este domingo, en el estadio Palogrande, en Manizales, Once Caldas e Independiente Santa Fe igualaron 1-1, por la fecha 2 de la Liga BetPlay I-2026. La anotación de los 'cárdenales' fue obra de Franco Fagúndez mientras que Kevin Cuesta marcó para el 'blanco blanco'.

El experimentado Wilmar Roldán dio el pitazo inicial y de inmediato se convirtió en una batalla de ida y vuelta en la que los arqueros fueron protagonista. La primera opción fue para la visita a los 11 minutos con un remate de media distancia de Luis Palacios que atajó muy bien Joan Parra.

El local no desentonó y respondió al 20' también haciendo uso de la media distancia. Felipe Gómez sacó un remate y la pelota se fue acariciando el poste del arco del 'león'. Tres minutos más tarde, los capitalinos lo intentaron de nuevo. Esta vez en una jugada preparada en un tiro de esquina que finalizó con un tiro a quemarropa de Hugo Rodallega, pero Parra salvó de nuevo.

El partido continuó siendo un toma y dame y la mejor chance fue para los manizalistas. Al 37' lanzaron un balón en profundidad y Dayro Moreno quedó mano a mano y picó la pelota. Andrés Mosquera Marmolejo leyó sus intenciones, lo aguantó y en dos tiempos atajó.



La primera parte culminó con un potente remate de Ewil Murillo al 43' que Parra envió al tiro de esquina.

Publicidad

Para el segundo tiempo, el ritmo frenético se mantuvo, sin embargo, las ofensivas no tuvieron la misma claridad. Parra y Marmolejo figuraron, pero ante remates de menor peligro.

Cuando toto pintaba para un 0-0, el grito sagrado llegó sobre los minutos finales. Santa Fe se adelantó en el marcador gracias a un remate bien colocado de Franco Fagúndez al 78'.

Publicidad

Con la desventaja, Once Caldas se fue encima y logró un agónico empate al 90+3. Centro al área, Jorge Cardona la peinó y Kevin Cuesta anotó de cabeza y cumplió con 'la ley del ex', puesto que había sido campeón con el 'expreso rojo' de la Liga BetPlay I-2025.

No hubo tiempo para más y todo terminó en tablas. El 'blanco blanco' es quinto con cuatro unidades y el 'león' aparece en la casilla 13° con dos puntos.

Ficha técnica:

Once Caldas: Joan Parra, David Cuesta, Jorge Cardona, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Jaime Alvarado, Luis Sánchez (Jefry Zapata - 82'), Esteban Beltran (Jader Quiñones - 63'), Felipe Gómez, Michael Barrios (Déinner Quiñones - 72') y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío 'El Arriero' Herrera.

Publicidad

Independiente Santa Fe: Andrés M. Marmolejo, Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla, Yilmar Velásquez (Edwin Mosquera - 63'), Ewíl Murillo (Alexis Zapata - 85'), Daniel Torres, Luis Palacios (Jhojan Torres - 85'), Omar F. Frasica (Franco Fagúndez - 63') y Hugo Rodallega (Nahuel Bustos - 74'). DT: Pablo Repetto.

Estadio: Palogrande, en Manizales.

Publicidad

Árbitros:



Árbitro Wilmar Roldán Antioquia Asistente Nro. 1 David Fuentes Cesar Asistente Nro. 2 Johan Raigoza Antioquia Cuarto Árbitro Jhon Gallego Caldas VAR Ricardo García Santander AVAR Javier Patiño Meta

Gol: Franco Fagúndez (78') y Kevin Cuesta (90+3').