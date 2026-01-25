Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A Santa Fe le aguaron la fiesta sobre el final; agónico empate 1-1 con Once Caldas

A Santa Fe le aguaron la fiesta sobre el final; agónico empate 1-1 con Once Caldas

En Manizales, Once Caldas e Independiente Santa Fe no se sacaron ventajas y repartieron puntos por la segunda jornada de la Liga BetPlay I-2025.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de ene, 2026
Comparta en:
Once Caldas vs. Independiente Santa Fe.
Once Caldas vs. Independiente Santa Fe.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad