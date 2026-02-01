Ni la lluvia 'para' a Dayro Moreno: golazo en Once Caldas vs. Jaguares por Liga BetPlay I-2026

El Palogrande de la ciudad de Manizales recibió este domingo el compromiso entre Once Caldas y Jaguares, válido por la cuarta jornada de la Liga BetPlay I-2026. Dicho compromiso estuvo pasado por agua, pero eso no impidió para que los protagonistas en cancha marcaran golazos, como lo hizo Dayro Moreno.

El experimentado delantero tolimense, al servicio del 'blanco-blanco', abrió el marcador en el juego contra los 'felinos del Sinú'; fue un golazo digno de aplausos.

Dayro Mauricio recibió la esférica afuera del área y no dudó ni un instante para sacar un zapatazo; el arquero de Jaguares sólo observó cómo su pórtico era vulnerado. Fue el gol 170 para el goleador con la camiseta del Once Caldas.