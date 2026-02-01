Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Ni la lluvia 'para' a Dayro Moreno: golazo en Once Caldas vs. Jaguares por Liga BetPlay I-2026

Ni la lluvia 'para' a Dayro Moreno: golazo en Once Caldas vs. Jaguares por Liga BetPlay I-2026

El delantero tolimense no dudó ni un instante para sacar un zapatazo; el arquero de Jaguares sólo vi cómo su pórtico era vulnerado. ¡Vea acá el golazo de Dayro Moreno!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de feb, 2026
Dayro Moreno, estrella del Once Caldas.
Dayro Moreno, estrella del Once Caldas.
Getty Images

