Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / No fue para el Flamengo de Jorge Carrascal; Corinthians conquistó la Supercopa de Brasil

No fue para el Flamengo de Jorge Carrascal; Corinthians conquistó la Supercopa de Brasil

Corinthians se impuso este domingo 2-0 al Flamengo en la gran final de la Supercopa de Brasil. El volante cartagenero Jorge Carrascal se fue expulsado por un manotazo a un rival.

Por: AFP
Actualizado: 1 de feb, 2026
Comparta en:
Jorge Carrascal en la formación del Flamengo contra Corinthians por la Supercopa de Brasil.
Jorge Carrascal en la formación del Flamengo contra Corinthians por la Supercopa de Brasil.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad