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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras dos partidos jugados, que terminaron en empate

Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras dos partidos jugados, que terminaron en empate

Este miércoles se disputaron Cúcuta vs Internacional de Bogotá y Águilas Doradas vs Llaneros, encuentros de la fecha 2 y 4, respectivamente, de la Liga BetPlay 2026-II.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Cúcuta Deportivo
Cúcuta Deportivo - Foto:
Colprensa

La Liga BetPlay 2026-II regresó con su acción este miércoles 19 de agosto, luego de la pausa que hubo tras el terremoto que afectó varias ciudades de nuestro país. Con dos partidos pendientes de la fecha 2 y 4.

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A primera hora Águilas y Llaneros igualaron 1-1 en territorio antioqueño con goles de Ricardo ‘Caballo’ Márquez y Joel Contreras.

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Luego, Cúcuta recibió a Internacional de Bogotá y el resultado también fue un empate a un gol, con tantos de Carlos Enrique Rentería y Cristian Dájome. Hubo dos expulsados: Diego Calcaterra y Miguel Pernia.

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La acción de la Liga BetPlay 2026-II seguirá este viernes 21 de agosto, con el inicio de la fecha 6 del todos contra todos del fútbol colombiano. Jaguares vs Boyacá Chicó y Alianza FC vs Pereira serán los duelos que den arranque a esa jornada.

El sábado, Millonarios visitará a Águilas Doradas (3:30 p.m.), Tolima recibirá a Bucaramanga (4:05 p.m.), Santa Fe se medirá al América (6:10 p.m.), y cerrará Medellín contra Cúcuta (8:15 p.m.).

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Para la jornada dominical, Fortaleza vs Nacional (2:00 p.m.), Pasto vs Llaneros (4:05 p.m.), Cali vs Internacional (6:10 p.m.), y cerrará Junior frente al Once Caldas (8:15 p.m.).

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Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II:

Pos.EquipoPJGEPGFGCDGPts
1América4400110+1112
2Medellín330074+39
3Tolima430186+29
4Llaneros422063+38
5Bucaramanga422064+28
6Águilas Doradas321053+27
7Deportivo Cali320141+36
8Millonarios320131+26
9Once Caldas412185+35
10Fortaleza41214405
11Santa Fe311154+14
12Internacional411235-24
13Atlético Nacional210131+23
14Cúcuta402239-62
15Deportivo Pereira201101-11
16Alianza301246-21
17Jaguares401317-61
18Junior200213-20
19Pasto400439-60
20Boyacá Chicó200209-90
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