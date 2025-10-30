"Tanto Johan Arango, como todos los jugadores del Inter están con la meta de buscar el ascenso"

El Internacional de Palmira ha sido uno de los mejores equipos del Torneo BetPlay en 2025. El conjunto vallecaucano, de la mano del técnico Héctor Cárdenas, se ha mantenido en los primeros puestos de la tabla durante los dos torneos del año y ahora está en vísperas de iniciar su camino en los cuadrangulares en busca del título del segundo semestre.

En medio de este marco, su entrenador, Héctor Cárdenas, en charla con Gol Caracol, se refirió a la meta clara que tienen en el final del campeonato. "Yo creo que uno de los objetivos por los cuales llegamos acá a esta institución era poder estar en estas instancias finales, de buscar el gran objetivo que tenemos y es poder lograr el ascenso, y ahora nuevamente en este cuadrangular creo que el equipo ha ido creciendo, se mantiene y hoy ya cerca de iniciar estos cuadrangulares finales estamos preparados para lo que va a ser la competencia".

El Inter, quedó ubicado en el grupo A de los cuadrangulares, con el líder del todos contra todos, Jaguares, el Cúcuta Deportivo y el Atlético Huila. Sobre sus contrincantes, Cárdenas afirmó: "Son tres rivales los cuales ya hemos enfrentado, con los cuales hemos competido. Primero, son rivales muy bien dirigidos todos y cada uno de ellos, con nóminas muy competitivas. En el caso de Jaguares, el equipo más regular a lo largo de todo el torneo por los resultados que ha obtenido. En el caso del Huila, un rival que tiene un proceso ya largo con el profe Corredor, que también viene haciendo una labor destacada con un grupo entre jóvenes y una mezcla con otros jugadores de mucha más experiencia, que han respetado y han valorado su trabajo y su proyecto. Y luego lo de Cúcuta, que es un equipo que también se ha mantenido después de la salida de su primer entrenador, ha llegado el profe Nelson Flores a implantar sus ideas, y es un equipo que a lo largo de este último trayecto del campeonato siempre obtuvo resultados muy positivos. Creo que es un grupo muy parejo, donde todos tenemos las mismas posibilidades y esperamos nosotros competir como corresponde."

"Ha sido el objetivo desde el primer momento que hemos estado acá, ya este es nuestro segundo cuadrangular en este año y ya el equipo con mucha madurez, con mucha más experiencia por parte de todos, creo que llega en buen momento, en buen nivel, porque los últimos resultados que hemos obtenido y el rendimiento del equipo en general es muy positivo y eso nos llena de mucha confianza para esta recta final del campeonato", mencionó sobre cómo llega su equipo a esta instancia del torneo.

Johan Arango, figura del Inter de Palmira Foto: X/@InterPalmira

Publicidad

Por otra parte, el DT de 46 años, habló de Johan Arango, jugador que pasó por Once Caldas, Santa Fe, y hoy es uno de los máximos referentes de su equipo. "Yo creo que es un jugador que ha llegado a sumar junto con los compañeros. Su experiencia, su trayectoria, la ha puesto a servicio del equipo y día a día busca mantener esa forma deportiva que le permita poder seguir compitiendo y conseguir grandes cosas y específicamente acá en el club".

Además, Cárdenas se refirió a si continuaría en el cuadro palmirano, en caso de que logre llegar a la primera división del fútbol colombiano. "El primer objetivo nuestro y lo que tengo en mente ahora es poder obtener ese gran logro con el Inter y después tendremos el espacio para analizar. Estoy feliz en el club al cual hoy represento, me han brindado las garantías suficientes que uno quiere tener como entrenador, de poder confeccionar un buen equipo, y también el estar atendido en otras áreas te deja tranquilo para lo que se viene. Entonces no tengo afán, acá estoy viviendo de gran forma este nuevo proceso, espero llevarlo a un feliz término y luego por qué no mantenerlo".

Héctor Cárdenas, DT del Inter de Palmira, equipo del Torneo BetPlay Foto: X/@InterPalmira

Publicidad

Finalmente, le envió un mensaje a los hinchas que los han apoyado en todo el camino en este año. "Lo primero agradecidos con toda la ciudad porque desde el alcalde, todos y cada una de las personas de su gabinete de trabajo y hoy los habitantes de este municipio nos han hecho sentir realmente lo importante que somos. Tenemos mucha gratitud con ellos y esperamos que ahora en estas instancias de cuadrangulares nos sigan alentando y acompañando en todas y cada una de las fechas que seguramente lo vamos a disfrutar juntos", concluyó.

El Inter de Palmira iniciará los cuadrangulares este viernes a las 7:30 p.m. contra el Cúcuta Deportivo en el estadio Francisco Rivera Escobar, con el objetivo de sumar los primeros tres puntos que le permitan comenzar con pie derecho su pelea por conseguir el ascenso a la máxima categoría de nuestro balompié.