Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Tanto Johan Arango, como todos los jugadores del Inter están con la meta de buscar el ascenso"
Exclusivo

"Tanto Johan Arango, como todos los jugadores del Inter están con la meta de buscar el ascenso"

El técnico del Inter de Palmira, Héctor Cárdenas, habló con Gol Caracol, sobre la actualidad de su equipo antes del inicio de los cuadrangulares del Torneo BetPlay. ¡Vea lo que dijo!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 30 de oct, 2025
Comparta en:
Inter de Palmira, equipo del Torneo BetPlay
Inter de Palmira, equipo del Torneo BetPlay
Foto: X/@InterPalmira

Publicidad

Publicidad

Publicidad