"Nacional no puede fallar, no le sirve nada, solamente salir campeón de la Liga BetPlay I-2026"

Atlético Nacional define este martes su llave de cuartos de final frente a Internacional de Bogotá, en duelo de vuelta que está pactado a iniciar a las 6:20 de la tarde en el Atanasio Girardot. El verde paisa se impone al conjunto bogotano por 2-1, resultado de la ida. No obstante, en su fútbol no convence del todo a su hinchada, pese a la nómina que tiene.

En la víspera del encuentro definitivo para los dirigidos por Diego Arias, en el programa 'Jugada Maestra' de Ditu, analizaron el rendimiento del 'verdolaga'. Los panelistas coincidieron en que Nacional "no puede fallar" no sólo contra Inter de Bogotá, sino en la Liga BetPlay I-2026; la obligación es salir campeón en este primer semestre del 2026.

Nacional vs. Internacional de Bogotá; torneo colombiano Colprensa

"Si damos nombres y nóminas, Nacional tiene que ganar lejos; individualmente, el ego; suplentes, todos, supera en todo al Internacional. Aquí lo que lo pone en duda es el juego de ellos. Uno no sabe si hoy Nacional va a ser un equipo, fuerte, sólido; jugando bien al fútbol. Desde que empezó el torneo dan de candidato a Nacional; resultado muy bien, pero en el juego no", mencionó de entrada Norberto Peluffo.



Por su parte, el profesor Nelson Gallego sostuvo que el equipo paisa "tiene la mejor nómina del país, pero eso no hace que tenga diferencia con los otros equipos. Nacional no puede fallar, no le sirve nada, sino salir campeón; no participó en ningún torneo internacional. Nacional tiene todo para ganar el torneo, pero tiene que ganar y convencer".

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Pero ahí no paró el análisis sobre el presente de los 'verdolagas', ya que el siguiente interrogante que se planteó sobre la mesa fue el por qué el club antioqueño no convence en sus compromisos. Los que sacaron la cara por Nacional en la ida en el estadio de Techo fueron Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos. Es más individualidad que colectivo.

"Nacional tiene que gustar, el hincha espera que dé un espectáculo, que lo haga con criterio. Nacional se repliega, espera al rival y lo contraataca; cualquier cosa pueda pasar, y al final, termina no gustando, gana por individualidades. La inteligencia de Rengifo contra Internacional de Bogotá para el gol, pero la brillantez es de Morelos; otro delantero no te mete ese pase. Pero de resto es una individualidad; depende de la individualidad no del juego en conjunto, por eso al final marcará la diferencia, porque tiene buenos jugadores, pero la gente no termina saliendo contenta", sostuvo Peluffo.

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Mientras que Javier Castell agregó que muchos jugadores han bajado en su rendimiento. "Realmente el que ha sostenido, el que lo saca el equipo desde atrás es Campuzano; el que se ha mantenido. Tesillo, en general cumple, pero ya no es el hombre confiable que fue la temporada pasada; ni David Ospina; pero sin duda Alfredo Morelos es que el sostiene al equipo".

Juan Manuel Rengifo marcó gol a Internacional de Bogotá con Atlético Nacional, por la ida de los cuartos de final en Liga BetPlay I-2026. Foto: X de @nacionaloficial

Por último, Gallego y Peluffo tuvieron palabras para el momento de Rengifo, quien a punta de buenas actuaciones se ganó su lugar en el once inicialista.

"Se les impuso a todos, tiene temperamento, no se esconde, le pegan y sigue jugando. Me parece que es un jugador muy completo, nacional se encontró una joya que nadie sabía", pronunció Gallego.

Y Peluffo complementó: "A mí me parece que este muchacho tiene todo para triunfar, él mismo se ganó el puesto, partido a partido, además del talento tiene la mentalidad".

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Ahora, se espera que Nacional ratifique su favoritismo en el compromiso de vuelta este martes 12 de mayo en el Atanasio. De otro lado, también se verán 'cara a cara' Santa Fe vs. América en el estadio El Campín por el otro cupo a las semifinales.